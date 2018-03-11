Максим Цветков занял четвертое место в cмешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

В финском городе Контиолахти возобновился после олимпийской паузы Кубок мира по биатлону. Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Дарьи Виролайнен, Дмитрия Малышко и Максима Цветкова заняла четвертое место в смешанной эстафете.

Вологодский биатлонист был капитаном нашей команды и замыкал эстафетную четверку. На свою часть дистанции он ушёл в тройке лидеров с отставанием около четырех секунд от первого места и полсекунды от второго. На огневых позициях Цветков выбил 10 из 10 мишеней, однако однако на финише ему не хватило скорости: Максим стал 13-м на своем этапе.

- Когда бежали девочки, я увидел у них хороший темп. Хороший виделся финиш, но я не особо был готов к такому темпу, последний подъём дался мне тяжело, - сказал после гонки Цветков в эфире «Матч ТВ».

Гонку выиграла гонку сборная Италии, вторыми стали украинцы, третьими - новежцы.

Добавим, что в спринте Максим Цветков занял 30 место и не пробился в масс-старт. Победителем стал Антон Шипулин, который принес сборной России первую золотую медаль в этом сезоне.