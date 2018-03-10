В Вологде из-за майнинговой фермы загорелась квартира

10.03.2018 [Происшествия]

В Вологде накануне загорелась квартира в доме № 28 в 1-м микрорайоне ПЗ-23. Вызов пожарным поступил в 15:14, на место выехали четыре пожарных расчёта.

Как нам сообщили в областном управлении МЧС, загорание произошло в двухкомнатной квартире на первом этаже панельного дома. В результате были закопчены внутренняя отделка квартиры, кухня, коридор и мебель в спальне. По предварительным данным, ущерб составил около 150 тысяч рублей, а причиной пожара стал тепловой нагрев при эксплуатации майнинговой фермы.

Майнинговая ферма - это несколько компьютеров и других комлектующих, объединенных между собой и добывающих виртуальную валюту, например, биткоин или эфир.

Тэги: криптовалюта, пожар
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