Череповецкая "Северсталь" вошла в восьмерку лучших команд Западной конференции КХЛ

09.03.2018 [Спорт]

7 и 8 марта в Череповце прошли третий и четвертый матч четвертьфинальной серии, плей-офф Западной конференции между «Северсталью» и СКА из Санкт-Петербурга. 

Основное время матча, состоявшегося в среду, завершилось вничью, 1:1. На гол Дмитрия Кагарлицкого СКА ответила заброшенной шайбой Максима Карпова, а победу в овертайме "армейцам" принес Ярно Коскиранта на 8-й минуте - 1:2. После игры «Северсталь» опубликовала видео, на котором видно, что победный гол был забит после того, как шайба вышла из зоны атаки и её засчитывать было нельзя. На это судебный департамент КХЛ, на сайте khl.ru ответил что во время игры запись, предоставленная Ледовым дворцом Череповца в комнату повторов, не позволила четко определить, вышла шайба из зоны атаки или нет, и гол все-таки был засчитан. 

Четвертый матч серии прошёл накануне. При счете 0:2 в пользу СКА, за 7 минут до окончания основного времени матча Матей Странски отыгрывает один гол, после чего тренерский штаб СКА берёт видеоповтор, и судьи отменяют эту шайбу, усмотрев у череповчан 6 полевых игроков, хотя шестой игрок отправлялся на скамейку запасных и никак не мог повлиять на ход матча. Шайбу отменили, а вот двухминутного штрафа за нарушение численного состава хозяевам не выписали. Как итог - 0:2 в матче и 0:4 в серии в пользу СКА. 

«Северсталь» закончила сезон в восьмерке сильнейших на Западе.

Тэги: ХК «Северсталь»
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