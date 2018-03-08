Алексей Мордашов занял второе место в рейтинге российских миллиардеров 2018 года

08.03.2018 [Экономика]

Согласно рейтингу, составленному журналом Forbes, в рейтинге российских миллиардеров в 2018 году стало на шесть человек больше - теперь их 102. Их совокупное состояние в настоящее время оценивается в $410,8 млрд, сообщает Интерфакс со ссылкой на Forbes.

Владелец "Северстали" и "Силовых машин" Алексей Мордашов остался вторым, увеличив состояние с $17,5 млрд до $18,7 млрд (60-я позиция в мире). О каждом из миллиардеров из ТОП-10 Forbes нашел несколько любопытных фактов. Так, Мордашов является членом совета при Большом театре и Российской шахматной федерации.

Возглавил список богатейших людей России, по версии журнала, председатель совета директоров и владелец контрольного пакета акций ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), владелец транспортных активов Владимир Лисин. Лисин увеличил свое богатство на $3 млрд, сейчас в его распоряжении $19,1 млрд (57-е место в мире).

Замыкает тройку "лидеров" глава "Новатэка" Леонид Михельсон с $18 млрд (64-е место в глобальном списке).

В ТОП-10 также вошли президент "Лукойла" Вагит Алекперов, владелец Volga Group и ООО "Волга груп" Геннадий Тимченко, основной владелец УК "Интеррос" Владимир Потанин, основной владелец акций в "Еврохиме", производителе удобрений, угледобывающей компании "СУЭК", а также энергетической СГК Андрей Мельниченко, основатель Альфа-банка Михаил Фридман, основной владелец ГК "Ренова" Виктор Вексельберг и основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,5 млрд (118-е место в глобальном рейтинге).

Тэги: Мордашов
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