«Вологда-Чеваката» одержала победу в 28 матчах Суперлиги 2

В 15-м туре баскетбольной Суперлиги 2 «Вологда-Чеваката» на своей площадке принимала баскетбольной клуб «Шахты» из одноименного города Ростовской области.



В первом матче, который прошёл в минувший вторник, гости выиграли первую четверть 14:10. На большой перерыв вологжанки ушли, уже ведя в счёте 29:27. Вторая половина матча прошла полностью под контролем «Чевакаты», которая довела матч до победы со счетом 72:53. Дабл-дабл, 16 очков и 10 подборов в этом матче у вологжанок оформила Мария Хрулева.

Во втором матче, который прошел накануне, «Чеваката» выиграла все четыре четверти, и одержала победу 77:54.

После 30 сыгранных матчей вологодская команда занимает 1 место, имея 28 побед и два поражения. В следующем туре, 9-10 марта, вологжанки примут курский «Инвеста-фарм».