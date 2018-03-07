Городские власти пытались увеличить арендную плату для владельцев ларьков в Вологде в 10-16 раз

Одним из решений Вологодской городской думы заинтересовалась антимонопольная служба. Речь идет об арендной плате за торговые ларьки. Напомним, осенью 2017 года сообщалось, что в администрации Вологды разработали новую методику определения цены для размещения объектов уличной торговли. Сейчас выяснилось, что она была разработана с нарушениями.

Депутаты планировали внести изменения в решение Вологодской гордумы от 30 сентября 2011 года № 722 «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда». Однако Вологодское УФАС посчитало, что эти изменения противоречит нормам Земельного кодекса РФ и ФЗ от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Проверка УФАС была инициирована по обращению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Вологодской области. К нему поступило 13 обращений от владельцев нестационарных торговых объектов в Вологде. Все обращения сводились к одному – планируемые изменения негативно скажутся на деятельности предпринимателей.

Предприниматели эксплуатировали свои торговые объекты на основании договоров аренды земельных участков, заключенных задолго до 1 марта 2015 года. Администрация города Вологды предложила им переоформить эти договоры без проведения торгов.

«При этом размер платы по данному договору, заключенному без проведения торгов, должен был рассчитываться согласно методике, изложенной в вышеуказанном проекте решения Вологодской городской Думы. Предлагаемая формула расчета цены договора содержала базовую ставку стоимости квадратного метра - 2323,02 рублей/год, но не содержала экономического обоснования указанной суммы», - пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей Степан Ткачук.

Отсутствовало в изменениях также экономическое обоснование коэффициентов специализации объектов и коэффициентов территории размещения объектов.

«Кроме того, формула содержит множитель 8 - площадь места размещения. Из предложенной методики невозможно однозначно установить, что понимается под площадью места размещения. Расчеты, приведенные заявителями, по формуле, указанной в методике, если брать площадь места размещения равной площади земельного участка, привели бы к увеличению годовой платы в 10-16 раз. Указанное обстоятельство сделает данный бизнес нерентабельным», - заключает Николай Ткачук.

УФАС согласилось с мнением уполномоченного.

«Антимонопольный орган считает, что при использовании земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для размещения нестационарных торговых объектов и иных объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, органы местного самоуправления ограничены в своих полномочиях и не имеют право принимать муниципальные правовые акты, устанавливающие положения, порядок и условия размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению, в том числе по заключению договоров о размещении, установлению платности и выдачи каких-либо разрешений на данные объекты», - пояснили в вологодском УФАС.

После вынесенного антимонопольным органом предостережения проект решения Вологодской гордумы, внесенный администрацией Вологды, был отозван.