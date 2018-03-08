В «Тотальном диктанте» в Вологде смогут принять участие иностранцы

В этом году в Вологде в рамках акции «Тотальный диктант» впервые будет работать площадка для тех, кто изучает русский язык как иностранный. Она откроется на базе учебного центра «Сократ» на улице Самойло.

Для иностранцев организаторы подготовили специальное письменное задание - тест TruD (TD – тотальный диктант, ru – русский).

Полный список площадок, где будут 14 апреля писать «Тотальный диктант» станет известен к концу марта, но уже сейчас известно, что в Вологде проверить свою грамотность можно будет в аудиториях ВоГУ и на базе Вологодской областной библиотеки.

Для участия в акции будет необходима предварительная регистрация на одной из площадок. Регистрация откроется на сайте «Тотального диктанта» 29 марта.

Бесплатные занятия по подготовке к диктанту проходят по субботам с 13.30 в учебном центре «СОКРАТ» на Самойло, 7, требуется предварительная запись на сайте акции.

Каждое занятие включает тренировочный диктант и его разбор, а также орфографическую и пунктуационную разминку, сообщает сайт правительства области.