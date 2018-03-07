МФЦ в Верховажье оборудовали кнопкой вызова для людей на инвалидных колясках после вмешательства прокуратуры

В МФЦ Верховажья не могли попасть инвалиды: там не было кнопки вызова персонала.

Как сообщает областная прокуратура, это было установлено в ходе надзорных мероприятий их коллег из Верховажского района.

- Администрация Верховажского района не обеспечила беспрепятственный доступ инвалидов в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Верховажского муниципального района», который находится в райцентре на улице Октябрьской, дом 4. В статье 15 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления, а также организации независимо от их организационно-правовых форм должны обеспечить инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, - сообщает прокуратура области.

После проверки прокуратура подала иск в суд в интересах неопределенного круга лиц об обязании собственника здания обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Суд удовлетворил требования прокурора.