МФЦ в Верховажье оборудовали кнопкой вызова для людей на инвалидных колясках после вмешательства прокуратуры

07.03.2018 [Общество]

В МФЦ Верховажья не могли попасть инвалиды: там не было кнопки вызова персонала.

Как сообщает областная прокуратура, это было установлено в ходе надзорных мероприятий их коллег из Верховажского района.

- Администрация Верховажского района не обеспечила беспрепятственный доступ инвалидов в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Верховажского муниципального района», который находится в райцентре на улице Октябрьской, дом 4.  В статье 15 ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрено, что органы местного самоуправления, а также  организации независимо от их организационно-правовых форм должны обеспечить инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, - сообщает прокуратура области.

После проверки прокуратура подала иск в суд в интересах неопределенного круга лиц об обязании собственника здания обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Суд удовлетворил требования прокурора.

- В настоящее время установлена кнопка вызова персонала, а также разработан график дежурства лиц, ответственных за обеспечение доступа инвалидов в здание многофункционального центра, - заключили в прокуратуре Вологодской области.

Тэги: доступная среда, МФЦ
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