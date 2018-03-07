Череповецкий «Алмаз» завершил Регулярный чемпионат МХЛ на 6 месте Западной конференции

В последнем тура Регулярного чемпионата МХЛ череповчане дважды на своем льду уступили «Красной Армии» из Москвы с общим счётом 3:10.



В первом матче, который прошел в понедельник, молодежная команда Череповца проиграла со счетом 3:5. Голами в «Алмазе» отметились Макар Хабаров, Павел Жирнов и Герман Грачев.



Второй матч, состоявшийся накануне, завершился со счетом 0:5 в пользу «Красной Армии». Все пять шайб были заброшены в третьем периоде.



Несмотря на эти поражения, «Алмаз» завершил Регулярный чемпионат МХЛ на 6 месте Западной конференции. В первом раунде плей-офф "Кубка Харламова" череповчане сыграют с молодежной командой московского «Спартака». Два первых матча в серии до трех побед пройдут в Москве 10 и 11 марта. В Череповце команды сыграют 14 марта и, в случае необходимости, 15 марта. Если понадобится пятый, решающий матч, он пройдет в Москве 18 марта.