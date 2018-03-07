В Череповце «Газель» сбила пенсионерку и, не заметив этого, проехала над ней

07.03.2018 [Происшествия]
В Череповце «Газель» сбила пенсионерку и, не заметив этого, проехала над ней

В Череповце «Газель» сбила пенсионерку и, не заметив этого, проехала над ней. ДТП произошло накануне на проспекте Строителей,33.

- 67-летняя пенсионерка, недавно перенесшая инфаркт, возвращалась с процедур из поликлиники. Она шла по тротуару вдоль дома №33 к перекрестку. По отношению к машине - спиной. В это время «Газель» заехала на тротуар, чтобы подъехать к магазину и стала сдавать назад. Автомобиль задел женщину, и она оказалась между задних колес грузовика. Водитель не заметил этого и продолжил движение. Женщина начала кричать и только услышав ее крик, она была уже между передних колес, водитель остановился,- рассказали в пресс-службе ГИБДД Череповца.

Пенсионерка получила ушибы, также у женщины повысилось артериальное давление. После осмотра врачей "скорой" она была отправлена на амбулаторное лечение. 

В пресс-службе рассказали, что за рулем «Газели» был 32-летний мужчина. Помимо него в кабине было еще два человека - грузчики. Однако никто из них не вышел, чтобы проконтролировать безопасный подъезд к магазину. На вопрос: "Почему никто не осуществлял контроль? Вы заехали на пешеходную зону!? водитель ответил: "Не знал. Теперь буду знать".

Водителя отправили на медосвидетельствование.  В отношение него составлен протокол по факту нарушения правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Пострадавшая рассказала, что все происходящее видела пожилая женщина. Но она просто стояла и смотрела, по видимому, находясь в шоковом состоянии.

Тэги: ДТП
Фото областной ГИБДД
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Бывший глава Белозерска отсудил более 400 тысяч рублей доплаты к своей пенсии, которую он сам себе установил
В Вологде на 15-летнюю девочку напала стая собак: раны зашивали в больнице под наркозом
В Вологодской области будут судить двух мужчин, совративших 14-летнюю девочку
Неизвестный частный инвестор предлагает построить в Вологде морг в пять раз дешевле, чем рассчитывали власти
В Кадникове полицейские, жестоко избившие местного жителя, остались безнаказанными
Суд над Евгенией Германовой: сбившая троих человек вологжанка неожиданно признала свою вину
Вологодских предпринимателей беспокоит повышение ставок арендной платы за лес на 43,7%
«Губитель леса»: череповчане «наградили» чиновников медалями за вырубку в городе елей
В Вологде магазин "Плитка. Есть!" взял у клиентов деньги и оставил их без товара
В Вологде идут поиски двух пропавших 13-летних мальчиков
06.03.2018 [Общество]

Суд над Евгенией Германовой: сбившая троих человек вологжанка неожиданно признала свою вину

4200
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Городские власти пытались увеличить арендную плату для владельцев ларьков в Вологде в 10-16 раз
МФЦ в Верховажье оборудовали кнопкой вызова для людей на инвалидных колясках после вмешательства прокуратуры
Череповецкий «Алмаз» завершил Регулярный чемпионат МХЛ на 6 месте Западной конференции
В Череповце «Газель» сбила пенсионерку и, не заметив этого, проехала над ней
Школы искусств и библиотеки Вологды проведут 10 марта день открытых дверей
«Как будто я не человек»: пенсионерка из Грязовца 24 года живет в вагончике
Музыкальные произведения Иоганна Баха сыграют на клавесине в Вологодской областной филармонии
 
07.03.2018 [Общество]

«Как будто я не человек»: пенсионерка из Грязовца 24 года живет в вагончике

1256
0
07.03.2018 [БлогоVO]

Люблю то, что люди снимали с одной точки многие годы

473
0
07.03.2018 [Обзор Прессы]

«Народный обман»?

410
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика