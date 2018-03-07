В Череповце «Газель» сбила пенсионерку и, не заметив этого, проехала над ней. ДТП произошло накануне на проспекте Строителей,33.

- 67-летняя пенсионерка, недавно перенесшая инфаркт, возвращалась с процедур из поликлиники. Она шла по тротуару вдоль дома №33 к перекрестку. По отношению к машине - спиной. В это время «Газель» заехала на тротуар, чтобы подъехать к магазину и стала сдавать назад. Автомобиль задел женщину, и она оказалась между задних колес грузовика. Водитель не заметил этого и продолжил движение. Женщина начала кричать и только услышав ее крик, она была уже между передних колес, водитель остановился,- рассказали в пресс-службе ГИБДД Череповца.

Пенсионерка получила ушибы, также у женщины повысилось артериальное давление. После осмотра врачей "скорой" она была отправлена на амбулаторное лечение.

В пресс-службе рассказали, что за рулем «Газели» был 32-летний мужчина. Помимо него в кабине было еще два человека - грузчики. Однако никто из них не вышел, чтобы проконтролировать безопасный подъезд к магазину. На вопрос: "Почему никто не осуществлял контроль? Вы заехали на пешеходную зону!? водитель ответил: "Не знал. Теперь буду знать".

Водителя отправили на медосвидетельствование. В отношение него составлен протокол по факту нарушения правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Пострадавшая рассказала, что все происходящее видела пожилая женщина. Но она просто стояла и смотрела, по видимому, находясь в шоковом состоянии.