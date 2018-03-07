Школы искусств и библиотеки Вологды проведут 10 марта день открытых дверей

11 школ искусств, музыкальных и художественных школ Вологды проведут 10 марта день открытых дверей. Для детей и их родителей будут организованы мастер-классы по различным направлениям обучения, сообщает пресс-служба городской администрации.

В детской школе искусств № 2 им. В. П. Трифонова для маленьких гостей будет организовано путешествие по станциям на «Паровозике Домисолька». Дети познакомятся с музыкальными инструментами и послушают мини-концерт в исполнении учеников школы. После чего гости праздника смогут присоединиться к хору и поиграют на шумовых инструментах. Также для ребят пройдут два мастер-класса «Веселая кисточка» и «Разноцветная мозаика», где можно будет порисовать и попробовать свои силы в декоративно-прикладном искусстве.

Открытые уроки пройдут также в школе «Арт-идея». Для гостей готовят показательные выступления хореографического класса, выставку юных художников, мастер-классы по игре на гитаре и баяне.

В детской музыкальной школе № 4 пройдет интерактивная программа «Вместе весело поем!». Детей ждет ритмика, хор, вокал, знакомство с музыкально-театральной школой «Мы любим театр». Познакомят юных вологжан и с музыкальными инструментами.

Творческие номера для гостей представят и ученики детской школы искусств № 5, ГДК, ДТДиМ, Дома культуры льнокомбината, Детской школы искусств «Пируэт». Программа мероприятий - в галерее.

Также 10 марта день открытых дверей пройдет в городских библиотеках. Сотрудники библиотечной системы продемонстрируют вологжанам все возможности современной библиотеки, расскажут о самых интересных программах, проектах, выставках и клубах по интересам и проведут мастер-классы для всех гостей.