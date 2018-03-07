«Как будто я не человек»: пенсионерка из Грязовца 24 года живет в вагончике

Наталья Рюмина

По крыше бегают крысы, стены покрываются плесенью, а муравьи протоптали через жилье тропу – это вагончик, в котором уже 24 года живет в Грязовце Наталья Николаева. В Вологодскую область она приехала за лучшей жизнью в 1994 году из Казахстана после развала СССР. Денег хватило только на билет до Вологды.

«Неправильный» паспорт

Утопающий зимой в снегу, а летом в нечистотах вагончик семья Натальи получила в 1990-х как временное жилье. В Казахстане у них с мужем была квартира – 76 квадратных метров, была работа и домашний скот.

«Помню, к нам тогда зашел дед, говорит: «Три дня, и уезжай отсюда, жилья тебе тут не будет». Мы уехали, испугались. Нас выдворяли, а казахов обрусевших загоняли обратно», - вспоминает Наталья те дни.

Ее дочка тогда училась в 5 классе. Из Казахстана они в прямом смысле сбежали. Правда, статуса беженки у Натальи нет. Ей говорят, что она юридически неграмотна, статус ей не положен. Дело в том, что в Вологодскую область из Казахстана Наталья приехала с паспортом гражданина СССР, а здесь его поменяли на российский.

«Помню, приехала сюда. Брат повел меня к своему начальнику на компрессорную станцию, попросил хоть как-то помочь. Начальник развел руками. Но дал мне работу и вот этот вагончик. Сказал, что потом посмотрим, как дальше поступить».

Так Наталья стала работать на компрессорной станции. Работала недолго, всего четыре месяца. Женщина написала ходатайство на получение квартиры, из которой в то время переезжал ее брат. Но квартиру, оставшуюся после него, ей не дали: сказали, что другие не поймут, кто в очереди стоит.

С мужем они разошлись вскоре после переезда в Вологодскую область. Позже Наталья снова вышла замуж, со вторым мужем прожила несколько лет: его сбила машина.

Наталья прописана в вагончике, которого нет даже на карте.

«Законно неграмотная»

«Я когда приехала, встала на миграционный учет. Но потом меня с него сняли. Сказали, что я законно неграмотная», - рассказывает Наталья.

Год она пробыла на миграционном учете в Грязовце, потом ее перевели на учет в Вологду. Женщине дали удостоверение беженца и сказали: «Ждите, мы сообщим».

«Ну и все, я, как умная Маша, стала ждать. Потом думаю, что это я сижу, жду? Три года уже сидела, ждала. Пошла туда, а мне сказали, что я снята с учета. Являюсь гражданкой России, имею российский паспорт, мигрантом и беженкой не являюсь».

От крыс вагончик охраняет кошка.

Все это время Наталья работала, где только можно, чтобы дочка не голодала и могла учиться в школе. Потеря статуса беженца для нее была шоком. Ни писем, ни звонков от служб не поступало.

«Мне сказали, что я не имею права больше ни на что. Я подала на них иск в суд, это было уже в 2012 году. Но ничего не получилось».

Вернуть статус беженца через суд Наталье не удалось. Там тоже решили, что раз она гражданка России, то никакого статуса ей не положено. В 2015 году было еще два суда, на которых Наталья пыталась доказать, что они с дочкой являются малоимущими и нуждаются в жилье.

Но жилья как не было, так и нет. В мае 2017 года администрация Грязовца предложила Наталье вселиться в деревянное общежитие коридорного типа 1917 года на Горького, 59, в ноябре - на Володарского, 3 – дом рядом с выгребной ямой. По словам Натальи, это было не лучше, чем вагончик.

«В результате в 2016 году я записалась на прием к Тушинову (ред. – замгубернатора). Эту всю ситуацию рассмотрели за 15 минут, никто и вопроса ни задал. Тушинов выслушал меня, а потом мне пришла бумага о том, что мне было предоставлено несколько жилых помещений по разным адресам. Из всех адресов я была только на трех. Там жилье не признано ветхим, но оно в таком состоянии, что переезжать в него из вагончика смысла нет. Я столько раз эту историю рассказываю. И везде тишина».

Человеку, прожившему большую часть жизни в СССР, для понимания того, что государство ничем не поможет, понадобились годы.

«Я буду умирать в этом всем»

«Я возвращалась на родину, тут жил брат. Но своей родине я оказалась не нужна», - рассказывает Наталья, показывая свой вагончик. Вздыхает, что кругом снег и журналисту не видно, что творится внизу.

«Вы лучше летом приезжайте, летом здесь и «ароматы» можно прочувствовать. Тут ведь был целый городок вагончиков. Осталось несколько, там тоже люди живут. Только у них канализация не сделана, поэтому все «гэ» стекает по трубе прямо на участки и территорию рядом. Я сюда когда приехала, мне было 39 лет. Сегодня мне 62 года. И я буду умирать в этом всем. Ладно я, но у меня есть дочь. Сегодня ей исполнилось 38. А приехала она сюда ученицей 5 класса. И всю жизнь провела в этом вагончике», - расстраивается Наталья.

В прошлом году, 22 марта, она снова попала на прием к Виталию Тушинову. Он спросил у местных властей, есть ли у них жилье – 35 квадратных метров на Наталью с дочерью. Власти ответили, что есть.

«Он наших попросил не морочить голову и дать мне жилье. В ноябре мне этот дом (ред. – Володарского, 3) с выгребной ямой показали. По весне они яму засыпали, косметический ремонт сделали. Отгородили от коридора и кухни фанерой ванну и туалет, повесили водонагреватель. Дому 60 лет с хвостом. И три года меня загоняют в общежитие коридорного типа. Только потому, что нам с дочерью судом определено по 13 квадратных метров. В вагончике у меня хотя свой туалет и душ. Все штрафы администрация оспаривает в суде. Мне даже как-то было озвучено, что надо на три работы устроиться, чтобы заработать себе на жилье. Мне 62 года, меня сейчас берут только на подработки».

Каждый день Наталья вспоминает недобрым словом тех, кто развалил Советский Союз. Она чувствует себя маленьким осколком этого союза, который просто выкинули.

«Я даже дозвонилась на прямую линию президента. От меня вопрос приняли и сказали, что будет письменно дан мне ответ. До сих пор нет. В этот раз пыталась дозвониться, но не получилось. Я понимаю, что есть проблемы и глобальнее, чем мои. Но я просто хочу жить по-человечески».

Это «по-человечески» она постаралась обустроить у себя в вагончике. Сделать это очень непросто: соседи, которые живут неподалеку в вагончиках, поставленных друг на друга, выносят нечистоты из туалетов прямо на помойку возле ее «дома»:

Женщине пришлось установить у себя септик. Наталья постоянно моет свой «дом» от плесени, а летом борется с муравьями и держит кошку, чтобы не донимали крысы.

«Как будто я не человек»

В администрации Грязовца Newsvo пояснили, что Наталья Николаева все еще живет в вагончике, потому что свободного благоустроенного жилья у них нет, а на то, чтобы отремонтировать неблагоустроенное, нет денег:

«Решением Грязовецкого районного суда от 26 мая 2015 года на администрацию муниципального образования Грязовецкое возложена обязанность предоставить Николаевой Н.Н. благоустроенное изолированное жилое помещение в черте г. Грязовца, отвечающее санитарным нормам и правилам, общей площадью не менее 13 квадратных метров. До настоящего времени судебное решение не исполнено по ряду причин: отсутствие свободных благоустроенных жилых помещений в распоряжении МО Грязовецкое; недостаток финансовых средств, которые могут быть направлены на ремонт муниципального жилого фонда либо приобретение жилья на вторичном рынке; наличие большого количества неисполненных судебных решений о внеочередном предоставлении жилых помещений (28 неисполненных судебных решений, вступивших в законную силу с 2011 года и позднее)».

Грязовецкие чиновники заверяют, что на протяжении всего срока исполнения решения суда власти принимали меры к предоставлению жилого помещения Наталье. Это, например, комнаты в общежитиях коридорного типа на Ленина, 110 и на Юбилейной, 11. По словам Натальи, переезжать туда – это менять шило на мыло.

В 2016 году администрация муниципального образования Грязовецкое предлагала Наталье жилое помещение по адресу: г. Грязовец, ул. Пылаевых, д. 29. Квартира Наталью устраивала, но ее отдали другим.

«Общественная комиссия по жилищным вопросам, учитывая дату вступления в законную силу решения суда, семейные обстоятельства, фактические условия проживания семьи приняла решение о предоставлении жилого помещения другому взыскателю», - так пояснили свой отказ в администрации муниципального образования.

Следующим жильем, которое предложат женщине, будет опять комната в общежитии на Юбилейной, 11. Пока оно не признано пригодным для проживания. Но в бюджете на 2018 год запланированы денежные средства на ремонт этого жилья, говорят в администрации Грязовца:

«Проведение аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ запланировано в 1 квартале 2018 года. После исполнения контракта по ремонту, будет проведено заседание межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригодным для проживания. Далее взыскателю Николаевой Н.Н. жилое помещение будет предложено для заселения», - заключили в администрации Грязовца.

Даже если эту комнату отремонтируют, ее площадь - всего 18,7 кв.м., то есть по нормам она рассчитана на одного человека. Пока им с дочерью переезжать некуда.