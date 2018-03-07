Музыкальные произведения Иоганна Баха сыграют на клавесине в Вологодской областной филармонии

15 марта в Вологодской филармонии выступит один из ведущих исполнителей старинной музыки на аутентичных инструментах, клавесинист, органист, пианист Цви Меникер (Израиль-Германия).

Совместно с солистами Вологодской филармонии заслуженным артистом России Александром Лоскутовым (скрипка) и Ириной Сильвестровой (флейта) Цви Меникер (клавесин) даст концерт «Волшебные соблазны барокко»

Для слушателей прозвучит Симфония № 44 ми минор «Траурная» Й. Гайдна; Бранденбургский концерт №5 ре мажор для клавесина, флейты, скрипки и оркестра, «Хорошо темперированный клавир, часть I» и другие произведения И.С. Баха.

Цви Меникер – один из ведущих в мире специалистов по исполнению старинной музыке на аутентичных инструментах в манере и стиле эпохи. Меникер - лауреат множества престижных международных конкурсов. Обладатель дипломов с отличием академии "Моцартеум" (Зальцбург, Австрия) и Музыкальной академии в Цюрихе (Швейцария).

- Цви Меникер обладает широким репертуаром произведений для всех трех упомянутых инструментов – от музыки позднего средневековья до произведений композиторов ХХ века. Преподавал практику исполнения в университете Дьюк (Сев. Каролина, США), регулярно преподает на ежегодном семинаре по старинной музыке в Иерусалиме. После пребывания в должности профессора академии им. Мендельсона (Лейпциг, Германия) перешел на работу в качестве профессора консерватории в Ганновере, где преподает теорию и практику исполнения по классам клавесина и фортепиано. Является приглашенным профессором музыкального училища им. Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете,- сообщается на сайте областной филармонии.

Начало концерта в 18 часов.