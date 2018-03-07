В магазине села Чаромское Шекснинского района обнаружили колбасу с неизвестной датой производства

В селе Чаромское Шекснинского района жителям продавали просроченные пельмени и колбасу с неизвестной датой производства. Небезопасную мясную продукцию обнаружили в местном сельпо инспекторы Госветнадзора.

- Покупателям предлагали приобрести пельмени «Медвежье ушко» с истекшим сроком годности, а также колбасное изделие Череповецкого мясокомбината, дата изготовления которого никому неизвестна, - сообщили Newsvo в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

Небезопасная продукция в соответствии с незамедлительно выданным предписанием была изъята из оборота и уничтожена. В отношении продавца и руководства магазина составлены протоколы об административном правонарушении, должностное и юридическое лицо будут привлечены к ответственности.