Частный инвестор хочет построить в Вологодской области завод по производству иван-чая

Крупная чайная компания «Май Фудс» планирует вложить 265 млн рублей в строительство предприятия по производству иван-чая на территории Вологодской области. Накануне фирма подписала соглашение о сопровождении инвестиционного проекта с «Корпорацией развития».

- Мы приняли решение создать производство линейки иван-чая в Вологодской области, потому что регион славится, во-первых, экологией, а во-вторых, очень вкусным и качественным иван-чаем. Отчасти это и импортозамещающий проект. В соответствии с нашими планами развития, порядка 15-20% будет приходится на экспорт. И мы делаем большую ставку, что существенной составляющей в этом экспорте будет иван-чай, - сообщил генеральный директор ООО «Май Фудс» Сергей Конев.

Новый инвестиционный проект предполагает создание на территории Вологодской области линейки иван-чая с объемом производства 1000 тонн к 2020 году. В рамках реализации проекта планируется создать производственно-сырьевую базу для культивирования и производства иван-чая на площади до 1000 га. Кроме того, планируется организация новых рабочих мест: 200 постоянных и 2000 сезонных на летний период.

Пресс-служба правительства Вологодской области сообщает, что компания «Май Фудс» занимает второе место на рынке чая в России с долей 20,3 %, третье место на рынке Украины, второе место в Белоруссии и второе - в Молдове. Основными торговыми марками чая компании «Май Фудс» являются «Curtis», «Майский» и «Лисма».