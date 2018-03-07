В Вологодской области прожиточный минимум уменьшили на 484 рубля

В Вологодской области на 4,5% уменьшили прожиточный минимум. Согласно постановлению регионального правительства, его величина за IV квартал 2017 года в расчете на душу населения – 10 234 рубля, что на 484 рубля меньше, чем в предыдущем квартале.

При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум теперь составляет 11 059 рублей (на 519 рублей меньше, чем в предыдущем квартале), для пенсионеров – 8 466 рублей (на 376 рублей меньше), для детей – 10 002 рубля (на 518 рублей меньше).

Согласно данным Вологдастата, средняя заработная плата по области в декабре 2017 года составила 39 322 рубля, средняя за весь 2017 год – 31 636 рублей. Традиционно, самые большие средние зарплаты в Вологодской области фиксируются в сфере химической промышленности (93, 8 тысяч рублей в месяц) и металлургии (60 тысяч рублей в месяц). Самые низкие – в текстильной промышленности (14,9 тысяч рублей) и в сфере почтовых услуг (15,5 тысяч рублей).