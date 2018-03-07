У жителя Череповца изъяли 1,5 килограмма наркотика, которым он торговал через тайники

07.03.2018 [Происшествия]

24-летний житель Череповца подозревается в торговле наркотиками. В его квартире полицейские обнаружили 1,5 килограмма запрещенного вещества бурого цвета.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, выйти на злоумышленника удалось через одну из его покупательниц. В конце февраля 2018 года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 24-летнюю жительницу Шексны, которая подозревалась в сбыте наркотических средств. Девушка купила наркотик для дальнейшего сбыта на территории Череповца. При личном досмотре в ее рукавице полицейские обнаружили сверток, запечатанный в фольгу. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество синтетического происхождения, общей массой 39,3 грамма.

В отношении девушки возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере».

Вскоре полицейские установили молодого человека, который продал наркотик задержанной. Им оказался 24-летний череповчанин, его задержали при попытке сбыта запрещенного вещества через тайниковые закладки на территории одного из гаражно-строительных кооперативов.

- При личном досмотре полицейские обнаружили в карманах верхней одежды молодого человека 10 свертков, запечатанных в фольгу. Химическое исследование изъятого показало два вида синтетического наркотика общей массой 129,2 грамма. В ходе осмотра квартиры задержанного в Зашекснинском районе города сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли еще порядка 1,5 килограммов вещества темно-коричневого цвета. Экспертиза показала, что изъятым также является наркотическое средство синтетического происхождения, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Наркотик предназначался для расфасовки, а потом – для сбыта посредством закладок. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» ч. 5 ст. 228.1. УК РФ «Сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере».

Тэги: наркотики
Фото управления МВД
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