В Вологде мужчина попал под машину, переходя дорогу вне "зебры"

Накануне на улице Ленинградской, 85 автомобиль "Волга Сайбер" сбил пешехода, который переходил проезжую часть вне "зебры". ДТП произошло в 14:20.

62-летний водитель "Волги"ехал по улице Ленинградской со стороны улицы Новгородской в сторону улицы Ярославской в крайнем правом ряду и допустил наезд на 46-летнего мужчину, который неожиданно вышел на проезжую часть из-за попутно двигавшейся автомашины в крайнем левом ряду. С открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленной раной лба и волосистой части головы он был госпитализирован в городскую больницу №1 на отделение хирургии.

Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого перекрёстка.