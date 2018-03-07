Вологодской области выделят 192 млн рублей на развитие медицины

07.03.2018 [Общество]

Около 192 млн рублей получит Вологодская область на развитие сельской медицины и модернизацию детских поликлиник. Соответствующее решение принято федеральным правительством.

Так, 12,21 млн рублей будут направлены на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для расположенных в сельской местности населенных пунктов, в которых проживают от 101 до 2000 человек. Еще 84,63 млн рублей федеральное правительство выделило на закупку регионом передвижных медицинских комплексов для оказания помощи жителям небольших сел (до 100 человек). Таким образом, общая сумма, которую получит Вологодская область на развитие сельской медицины, составляет 96,85 млн рублей.

- Доступность медицинской помощи на селе на сегодня является одной из главных проблем в нашей области, - отметил заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев. – Проселочные дороги, большие расстояния - все это затрудняет быстрое и качественное оказание медицинской помощи. Регион имеет право потратить получаемые средства на два вида расходов. Во-первых, на закупку передвижных мобильных комплексов, которые фактически представляют собой передвижные ФАПы и могут доехать до самых дальних уголков региона, поскольку производятся на базе отечественных автомобилей со специально усиленной конструкцией. Мы рассчитываем, что выделенная Вологодской области сумма позволит нам закупить 14-15 таких автомобилей.

По словам Олега Васильева, оставшаяся часть суммы, более 12 миллионов рублей, будет потрачена на закупку модульных ФАПов и лабораторий для тех населенных пунктов, где численность населения составляет от 101 до 2000 человек.

- Речь идет о деревнях и селах, где есть жизнь, есть люди, - подчеркнул замгубернатора. - На сегодня определены конкретные суммы и направления. Но конкретных получателей - в какие районы будут доставлены автомобили и модульные комплексы - определим в конце марта, когда представим стратегию развития медицины, о которой говорил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, давая такое поручение. В рамках ее обсуждения мы будем принимать предложения абсолютно всех муниципалитетов, обосновывающие необходимость поставки или модульного ФАПа или мобильного передвижного комплекса.

Закупить необходимое оборудование власти планируют в первом полугодии 2018 года.

Кроме того, из резервного фонда Правительства РФ  регионам должны выделить 10 млрд рублей на дооснащение детских поликлиник и отделений медицинскими изделиями. Из них Вологодская область получит почти 96 млн рублей (. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Накануне мы позвонили в пресс-службу департамента здравоохранения, чтобы узнать, на модернизацию каких поликлиник будут потрачены выделенные деньги и что именно будет сделано, однако этих сведений Newsvo не предоставили, пояснив, что все это расскажет замгубернатора Олег Васильев. Между тем, в речи Олега Васильева об этом аспекте не было сказано ни слова.

Тэги: здравоохранение
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