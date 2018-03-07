Нюксенский и Великоустюгский районы может снова затопить во время половодья

Великий Устюг снова может затопить, если будут заторы. Сейчас вода встала на весеннем уровне, это значит, ледоход будет непростой. Об этом сообщают в ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Зоны риска

В середине февраля специалисты управления выполнили детальное обследование льда на р.Сухона и р.Северная Двина до района деревни Орлецы Архангельской области.

«Сложившиеся гидрометеорологические условия и прогнозируемый характер погоды дают основание предполагать, что прохождение ледохода на реках Вологодской и Архангельской областей ожидается на высоких уровнях, близких к неблагоприятным отметкам начала затопления», - заключили в управлении, предупреждая, что в случаи заторов льда «на выходе с р.Сухона на р. Малая Северная Двина существует угроза достижения уровнем воды по гидропосту Великий Устюг отметки затопления города».

Специалисты выделили самые опасные участки в плане заторов в Архангельской и Вологодской области. Среди них названы Нюксенский и Великоустюгский районы.

5 марта губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о том, что в зоне подтопления могут оказаться 72 населенных пункта, где проживает 19 тысяч жителей в 11 муниципалитетах области. Сложнее всего обстоят дела в Великом Устюге, город еще не успел справиться с последствиями наводнения 2016 года. В этом году там запланированы мероприятия по чернению льда, ледорезные работы, подрывы льда в местах заторов. Но предсказать поведение реки во время ледохода невозможно.

"Застроили территорию, которую нельзя было застраивать"

Newsvo удалось пообщаться со специалистом, который много лет участвовал в ледорезных работах, в том числе в Великом Устюге. Он рассказал, что все профилактические мероприятия может свести на нет резкое потепление.

- Торосов в этом году особо нет, лед не очень толстый, но вода высокая. Русло реки в районе Устюга интересное, оно город огибает, это тоже формирует проблему. Несмотря на то, что лед на реках тонкий, за последние месяцы нападало много снега. Вообще предсказать наводнение невозможно. Смотря какая весна будет. Все профилактические мероприятия может потопить быстрая, скоропалительная весна. Если начнет моментально таять и установиться плюсовая температура и днем и ночью, большой воды не избежать. Мороз позволяет льду, снегу таять постепенно. Ну и, конечно, самое страшное – это заторы. Тем более Юг вскрывается раньше. Самое главное успеть пропихнуть лед. Кроме Устюга там еще есть второе проблемное место – Красавино. Возле Красавина русло прямое, а потом идет резкий поворот до 90 градусов. Там лед набивается вплоть до дна. Вроде до реки далеко, но когда вода приходит – топит на раз-два.

По словам мужчины, весенние затопления - это естественное природное явление, его нельзя предотвратить на корню. С учетом этого факта лучшее, что можно сделать - это не строить дома вблизи берега. Издавна жители территории, где сейчас находится Великий Устюг, зная об опасности наводнения, не застраивали прибрежную зону.

- Сухону топило всегда. Сейчас вот из этого раздули особую проблему, но старики раньше никогда не строились на заливных лугах (ред. - имеются в виду луга вблизи реки). После наводнения 1998 года, все это дело начали активно пилить, взрывать. Все миновало, люди успокоились и застроили территорию, которую нельзя было застраивать, ее испокон веков топило. Это заливные луга, - пояснил он. - Когда было судоходство активное, дно углубляли, топило меньше. Но Устюг подтапливало испокон веков. А раз в 50 лет происходило наводнение - русло живое, оно меняет свое направление, и от этого природного явления никуда не деться. Под него можно только подстроиться.

По его словам, лед в этом году будут резать и на Кубене в районе Запани. На этой реке лед также встал на весенних уровнях.

- Ледорезные работы важны. Возьмите Котлас, там лед когда не пилили, местные старожили говорят, что в ледоход льдины на мост зарасывало, а он там очень высоко.

Специалист подтвердил мнение, которое высказывалось уже не раз: строить дамбу в Великоустюгском районе бесполезно.

- Только деньги "зароют" вместо того, чтобы бюджетникам зарплату прибавить.

Напомним, что защищать Великий Устюг от наводнения планировали с помощью специальной дамбы – в 2016 году власти заявили, что проект строительства противопаводковой дамбы на Северной Двине был разработан за счет областного правительства и прошел госэкспертизу. В 2015 году сообщалось, что стоимость проекта (ред. - видимо, имелась в виду стоимость всех работ) – чуть более 1 миллиарда рублей.