Семь зубрят родились в Усть-Кубинском районе в прошлом году

В Усть-Кубинском районе завершилось традиционное зимнее обследование мест зимовки зубров. Основной задачей специалистов являлось установление численности и состояния вологодской популяции.

- Государственные инспекторы, которые занимаются также и постоянным обеспечением животных кормами в зимний период, в течение нескольких дней объезжали леса Усть-Кубинского района и насчитали 7 рожденных весной прошлого года малышей и еще 65 взрослых особей, - сообщает сайт правительства Вологодской области.

По словам инспекторов, животные, которых удалось наблюдать во время проведения учета, отличались хорошей упитанностью и физической формой.

Впервые в леса Усть-Кубинского района зубры были завезены в декабре 1991 года. С 2009 года региональное правительство оказывает финансовую поддержку в вопросе сохранения и изучения самой северной вольноживущей популяции этих животных. Кроме того, в Вологодской области действует государственная программа, за счет средств которой осуществляется охрана и патрулирование угодий в местах обитания зубров.