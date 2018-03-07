Череповчанка оплатила сразу 136 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться водительских прав

В Череповце женщина оплатила сразу 136 штрафов ГИБДД, боясь остаться без водительских прав.

Череповчанка многократно привлекалась к административной ответственности в виде штрафа за нарушение правил дорожного движения, в основном, за превышение скорости. При этом оплачивать штрафы она не спешила, и в итоге сумма долга превысила 100 тысяч рублей.