Пропавших в Вологде 13-летних мальчиков нашли в торговом центре на Пошехонском шоссе

Полицейские разыскали 13-летних Диму Соколова и Андрея Запасова, пропавших в Вологде 5 марта. На следующий день было объявлено, что их ищут.

Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили мальчиков 6 марта гуляющими по торговому центру «Мармелад» на Пошехонском шоссе.

«Дети живы-здоровы, с ними все в порядке, возвращены домой», - сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

В общей сложности, школьники гуляли по городу одни около суток.