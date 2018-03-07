Пропавших в Вологде 13-летних мальчиков нашли в торговом центре на Пошехонском шоссе
07.03.2018 [Происшествия]
Полицейские разыскали 13-летних Диму Соколова и Андрея Запасова, пропавших в Вологде 5 марта. На следующий день было объявлено, что их ищут.
Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили мальчиков 6 марта гуляющими по торговому центру «Мармелад» на Пошехонском шоссе.
«Дети живы-здоровы, с ними все в порядке, возвращены домой», - сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.
В общей сложности, школьники гуляли по городу одни около суток.