В Никольском районе "Ивеко" врезался в стоящий большегруз: водитель погиб

Сегодня в Никольском районе на трассе Урень - Шарья - Никольск - Котлас произошло смертельное ДТП.

ДТП случилось в 14:10. По предварительной информации областного УМВД, 33-летний мужчина, управляя фургоном "Ивеко", допустил наезд на полуприцеп остановившегося на обочине большегруза "Вольво", за рулем которого находился мужчина 56 лет. От полученных травм водитель "Ивеко" скончался.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области, на месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.