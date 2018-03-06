Бюро экскурсий "Вокруг да около" в выходные проведет три экскурсии

В эти выходные Бюро экскурсий "Вокруг да около" проведут для вологжан и гостей города три экскурсии. 10 марта состоятся "Литературная прогулка" и "Вечерний променад".

"Литературная прогулка" начнется в полдень. На ней, со слов организаторов, участники узнают, хорош ли наш город глазами писателей и поэтов, почему у Шаламова не одна Вологда, а четыре, где жили прообразы героев Толстого и Гоголя и как Бердяев в вологодской ссылке перестал быть марксистом и стал мистиком.

"Вечерний променад" начнется в 6 часов вечера. Организаторы предлагают прогуляться по двум берегам реки и нырнуть в амурные истории царей и поэтов, узнать о курьезах в жизни купеческих домов, откуда в Вологду прибывали туристы в самом начале 20 века и где в городе жил автор известного на всю страну романса.

11 марта в 10:30 вологжан и гостей города приглашают принять участие в экскурсии "Весна на заречных улицах" и прогуляться по дворикам Заречья.

- Дом со львом, сосны, истории из жизни пожарных, единственная "женская" улица, изразцы, деревянные особняки, флюгеры - все это увидим уже в воскресенье! Пройдем по кривым и не очень переулкам, увидим голубятню и пообщаемся с местными котами)

Продолжительность каждой из экскурсий - полтора часа, стоимость - 300 рублей. Место встречи организаторы сообщают после регистрации.