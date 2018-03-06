В Вологде откроют еще один филиал художественной школы имени В.Н. Корбакова

В Вологде в доме №61 на улице Пролетарская откроют новый филиал художественной школы имени В.Н. Корбакова. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в здании смогут заниматься до 500 детей.

Филиал расположен на первом этаже жилого пятиэтажного здания и имеет отдельный вход. Сейчас там идет ремонт. Полностью завершить ремонт и сдать объект планируют в мае 2018 года.

В новом помещении будут заниматься дети, проживающие на участке от улицы Рабочей до микрорайона Лукьяново.

- Уже сейчас мы принимаем заявления от родителей малышей в возрасте от 5 до 7 лет в группы раннего художественно-эстетического образования, а также детей 8-9 лет в группы начальной подготовки. Планируем, что эти группы начнут заниматься уже в конце марта. В сентябре, когда филиал заработает в полную силу, на основное отделение со сроком обучения пять лет будут принимать детей с 10-летнего возраста, – рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Художественной школы имени В. Н. Корбакова Татьяна Кирсанова.

Курс обучения включает несколько дисциплин - живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, композиция, история искусств и компьютерная графика. По окончании выпускникам выдадут диплом о предпрофессиональной подготовке по программе «Живопись», которая дает право на поступление в вузы и средние профильные учебные заведения.

Принимать заявления от родителей будущих воспитанников, поступающих на основное отделение, начнут с 1 апреля, а сам филиал откроется 1 сентября.

Ранее в здании находился Центр спортивной подготовки, но в феврале муниципальные площади были переданы художественной школе.

Напомним, сейчас художественная школа занимает четыре помещения в разных микрорайонах. Основное здание расположено на Советском проспекте, 54, также занятия проходят на Пригородной, 12, Судоремонтной, 42 и Окружном шоссе, 25.