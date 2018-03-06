В Нюксенском районе в результате взрыва в котельной погиб человек

06.03.2018 [Происшествия]

Один человек погиб и два пострадали в результате взрыва в котельной на территории лесоперерабатывающего предприятия в поселке Леваш Нюксенского райна.

«Инцидент произошел сегодня около 11.30 в поселке Леваш Нюксенского района в котельной на территории лесообрабатывающего предприятия. Там проводилась опрессовка, давление поднималось, и в результате технологического сбоя произошел взрыв котла отопления. Один человек погиб, еще двое с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу», - отметил начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.

На месте происшествия работают следователи, начата проверка.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, исследуется место происшествия, изымаются фрагменты разрушившегося котла, изготовленного, по предварительным данным, кустарным способом, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Тэги: взрыв, гибель человека
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