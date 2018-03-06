В Нюксенском районе в результате взрыва в котельной погиб человек
Один человек погиб и два пострадали в результате взрыва в котельной на территории лесоперерабатывающего предприятия в поселке Леваш Нюксенского райна.
«Инцидент произошел сегодня около 11.30 в поселке Леваш Нюксенского района в котельной на территории лесообрабатывающего предприятия. Там проводилась опрессовка, давление поднималось, и в результате технологического сбоя произошел взрыв котла отопления. Один человек погиб, еще двое с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу», - отметил начальник отдела информации и связи с общественностью регионального ГУ МЧС Анатолий Сапожков.
На месте происшествия работают следователи, начата проверка.
- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, исследуется место происшествия, изымаются фрагменты разрушившегося котла, изготовленного, по предварительным данным, кустарным способом, - сообщает региональное управление следственного комитета.