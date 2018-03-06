Суд над Евгенией Германовой: сбившая троих человек вологжанка неожиданно признала свою вину

Любовь Южакова

В Вологде продолжаются судебные заседания по делу Евгении Германовой, на своем «Пежо» сбившей троих мужчин на «зебре». Еще вчера девушка не признавала себя в суде виновной в ДТП, а сегодня заявила, что виновата.

Напомним, трагедия произошла 19 марта 2017 года в Вологде возле дома №30 на Пошехонском шоссе. Девушка, находясь за рулем «Пежо 308», сбила на «зебре» трех пешеходов, один из них скончался на месте, еще один – осенью 2017 года в больнице. Однако уголовное дело возбудили только после того, как история приобрела широкий общественный резонанс. Тогда же выяснилось, что Евгения Германова - двоюродная сестра руководителя фракции«ЛДПР» в законодательном собрании Вологодской области Антона Гримова.

Передумала

Сейчас дело рассматривается в суде, на первое заседание – 5 февраля – обвиняемая не явилась, поскольку вместе со своим новорожденным ребенком проходила лечение в инфекционной больнице. Евгения Германова родила 26 декабря.

Спустя месяц, 5 марта, производство по делу было возобновлено, озвучено обвинительное заключение и начат допрос потерпевших и свидетелей.

- Нарушение водителем Германовой требований пункта 14.1 находится в прямой связи с дорожно-транспортным происшествием и наступившими последствиями – смертью Грищенко, смертью Лаптева, причинением тяжкого вреда здоровью Черепанова. Таким образом, Германова Евгения Викторовна своими действиями совершила преступление, предусмотренное частью 5 статьи 264 УК РФ, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и причинении тяжкого вреда здоровью человека, - говорится в обвинительном заключении, озвученном на суде прокурором.

В этот же день, 5 марта, подсудимая Евгения Германова заявила судье, что своей вины в совершении преступления не признает. Тем не менее, после того, как начался опрос потерпевших, девушка решила принести им свои извинения.

- Уважаемая Дарья Владимировна (дочь погибшего на месте ДТП Владимира Грищенко – ред.), Василий Вячеславович (брат скончавшегося Анатолия Лаптева - ред.), я приношу вам свои извинения и сожалею о том, что это ДТП произошло, никому не пожелала бы оказаться на вашем месте. Александр Сергеевич (Черепанов – один из пострадавших пешеходов) вам также приношу свои извинения за полученные травмы и за ДТП, - сказала Евгения Германова.

Однако уже на следующий день, 6 марта, девушка попросила у судьи вновь дать ей возможность высказаться по поводу обвинения и заявила, что вину полностью признает. По всей видимости, сказался тот факт, что на заседании присутствовали журналисты, в том числе корреспонденты Newsvo и одного из телеканалов (видеозапись заседания телеканалу вести не разрешили).

- Скажите, пожалуйста, с чем связано изменение вашей позиции со вчерашнего дня? – задала вопрос Евгении Германовой судья. - Вчера я услышала выступления свидетелей, потерпевших и поняла, что нужно быть более внимательной при подъезде к пешеходному переходу, - ответила девушка.

Фото с места ДТП

Меняющиеся показания

На суде единственный оставшийся в живых после наезда пешеход – Александр Черепанов – неожиданно заявил, что претензий к Германовой не имеет и считает ее невиновной.

Пострадавший пояснил, что в тот вечер он и двое его коллег (Владимир Грищенко и Анатолий Лаптев) возвращались со стройки в Родионцево. Мужчины вместе там работали, а в конце рабочего дня якобы выпили на троих три литра водки – что-то отмечали.

- В тот день мои коллеги изрядно подвыпили, пошли уже домой, дело было к вечеру, часов в шесть. По пути Грищенко стало плохо – схватился за сердце, это произошло на Окружном шоссе. Мы с Анатолием Лаптевым взяли Грищенко под руки и шли вместе с ним. Дошли до Бывалово вместе, потом я прибавил шагу, пошел впереди них. Они с Анатолием шли сзади. Дошли до «зебры». Когда они подошли, подравнялись со мной, я подошел первый к «зебре», посмотрел по сторонам – убедился, что машин нет. Когда те двое подтянулись, мы вместе перепрыгнули лужу на «зебре». И все. Помню еще только, что погода была пасмурная и немножко моросило, - говорит Александр Черепанов.

Кроме его слов, других подтверждений этого факта нет. Более того, в заключении врача, написанным после поступления Анатолия Лаптева в больницу, не содержится данных о признаках алкогольного опьянения.

Когда прокурор и судья попросили Черепанова уточнить, какая именно была лужа, он заявил, что в длину примерно три метра, в ширину – около 50 сантиметров. До приближающейся машины, по его словам, было метров 20, а вот сколько они успели пройти по пешеходному переходу, мужчина суду пояснить не смог.

Прокурор заметила несоответствие в словах Черепанова и попросила у суда разрешения озвучить предыдущие показания мужчины, которые были даны им во время следствия. Так, ранее следователям мужчина говорил, что он первым ступил на проезжую часть, Грищенко и Лаптев следовали за ним и ориентировались на него. Из показаний мужчины следует, что погода была пасмурная, а были или нет осадки, он не помнит. Во время следственного эксперимента Черепанов указал, что машина сбила их на расстоянии 3 метров от края дороги, а в тот момент, когда они ступили на проезжую часть, легковушка была на расстоянии 61 метра.

- Александр Сергеевич, вы говорили, что там лужа была у бордюрного камня, получается, вам всем троим нужно было одномоментно перепрыгивать эту лужу? Подтверждаете показания, которые давали ранее? - Подтверждаю.

Компенсации

Дарья, дочь погибшего на месте ДТП Владимира Грищенко, на суде рассказала, что ранее за все это время не получала личных извинений от Евгении Германовой, но с их семьей связывался ее муж Иван. Он оплатил похороны отца и поминки, а позднее бывшая жена Грищенко, мать Дарьи, заключила с Германовым соглашение, согласно которому мужчина выплатил им 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Еще 400 тысяч он готов выплатить, если суд признает его жену виновной в смерти пешеходов.

Однако Дарья считает, что 700 тысяч рублей – это слишком маленькая цена за жизнь ее отца. В исковом заявлении она просит выплатить 3 млн рублей морального ущерба.

- Я потеряла отца, с которым общалась, эта связь не прерывалась, и для меня это большая потеря, трагедия. Мне отца уже никто не вернет, мне его очень не хватает, - рассказала на суде Дарья.

Василий Лаптев, брат скончавшегося после ДТП Анатолия Лаптева, рассказал, что Анатолий жил вместе с их матерью и помогал за ней ухаживать, поскольку у нее инвалидность. После того, как мужчину сбила машина, и он получил тяжелейшие травмы, Василию Лаптеву пришлось ухаживать и за братом, и за матерью, которая, узнав об аварии, перестала вставать с постели.

- Было очень тяжело смотреть, как человек угасает каждый день у тебя на глазах, - говорит Василий.

Извинений лично от Германовой Лаптевы также не получили, а Иван Германов также звонил Василию и предлагал помощь в оплате лечения его брата.

- До этого я поговорил с врачами, болезнь моего брата не лечится. Какое лечение они хотели нам оплатить, я не знаю, - говорит Василий Лаптев, - Уже в феврале, после того, как я сказал СМИ, что перед нами не извинились, мне пришло письмо, я считаю, что это издевательство, а не извинения. В письме указано, что Евгения приносит извинения, по состоянию здоровья со мной связаться не может, просит, чтобы я связался с ее адвокатом.

Пока семья Лаптевых не получила от Германовых никаких денег в качестве компенсации. Из показаний Ивана Германова следует, что после телефонного звонка они еще раз встречались с Василием, но не сумели договориться о ее сумме. В итоге Германовы предложили собирать все чеки о расходах и готовиться взыскивать их через суд. Лаптевы предоставили их судье и также просят взыскать 3 млн рублей компенсации.

Сама Евгения, по словам ее мужа, сразу после ДТП не могла общаться с семьями погибших.

- Состояние Евгении было тяжелое и сейчас не особо улучшилось. Сбить трех человек – тяжелая вещь. Грубо говоря, ревела она каждый день, мы были вынуждены обратиться к специалисту-психиатру по ее реабилитации. Поэтому обязанности по переговорам взял на себя я, - рассказывает Иван Германов.

Между тем, "тяжелое состояние" не помешало Евгении Германовой летом 2017 года зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты органов местного самоуправления в двух муниципальных образованиях Грязовецкого и одном - Верховажского районов. Она собиралась участвовать в выборах от партии ЛДПР.

«Мне кажется, это вас не касается»

Примечательно, что единственно выжившему в ДТП пешеходу – Александру Черепанову – Германовы помогали очень много. Так, Иван Германов рассказывает, что после аварии навестил того в больнице, и пострадавший попросил у него помощи, чтобы «встать на ноги». На тот момент у Черепанова не было своего дома, он жил в гараже неподалеку от стройки в Родионцево, на которой работал.

Супруг Евгении Германовой покупал медикаменты и продукты для Александра, пока тот был в больнице, а после сразу же оплатил реабилитацию пострадавшего в санатории «Новый источник». Когда мужчина закончил проходить там курс, супруг Германовой помог устроить его на работу в совхоз, снял для него благоустроенное жилье.

Общую сумму помощи, оказанной ему, Александр Черепанов назвать суду наотрез отказался: «Мне кажется, это вас не касается».

Когда юрист, представляющий других пострадавших в суде, задал Черепанову вопрос, с чем связано такое внимание и забота со стороны Германовых, тот ответил довольно лаконично:

- Хорошо, скажу. Потому что до….а (ред. – очень много) запросили денег потерпевшие. Зачем так много денег просить, если могут помочь той же работой, той же учебой? - Я делаю вам замечание! Выражайтесь без слов-паразитов! То есть ваши показания связаны с тем, что вам была оказана всяческая помощь? – спросила судья - Да, - ответил Черепанов.

Судебные заседания по делу Евгении Германовой продолжаются.