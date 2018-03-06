В Вологде идут поиски двух пропавших 13-летних мальчиков

В Вологде полиция ищет двух 13-летних мальчиков. Дима Соколов и Андрей Запасов ушли из дома еще вчера, и с тех пор о них ничего не известно.

- По одной из версии, мальчики ушли гулять вместе, - рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

Рост Димы 130-135 см, телосложение худощавое, волосы русые, короткие. Был одет в черную куртку с мехом на капюшоне, черную шапку, черные брюки и серо-черные кроссовки. Андрей также худощавого телосложения, волосы светлые, рост 160 см. Был одет в куртку темного цвета с зелеными вставками, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

Всех, у кого есть информация о местонахождении этих детей, просят сообщить об этом в ближайший отдел полиции или в отдел полиции №3 УМВД России по г. Вологде по телефонам: 76-50-01, 76-50-02 или «02».