Программа медицинского осмотра перед детским садом в марте с выгодой 10 %

06.03.2018 [Новости компаний]
Программа медицинского осмотра перед детским садом в марте с выгодой 10 %

Приобрести программу профилактического медицинского осмотра перед детским садом возможно в медицинском центре «Вита». Она состоит из 3-х этапов. Первый день включает в себя сдачу основного перечня анализов: ОАК, ОАМ, анализ крови на глюкозу, кал на яйца гельминтов, кал на цисты лямблий, соскоб на энтеробиоз.

Во второй день в одном месте, а именно в филиале медицинского центроа «Вита» на Карла Маркса-80, возможно пройти  необходимых узких специалистов. Это хирург, детский ортопед, окулист, ЛОР, дерматолог, невролог, гинеколог/уролог, психиатр.

Уже на третий день, после того, как все специалисты пройдены, мама с ребенком отправляются к педиатру, у которого получают заключение о состоянии здоровья ребенка. Получив на руки медицинскую карту формы № 026/у-2000 для образовательных учреждений, можно отправляться на оформление в детский сад.

Цена программы медицинского осмотра перед детским садом до тридцать первого марта составляет всего 4500 рублей (с первого апреля – 5000 р.).

Пройти осмотр перед детским садом можно в мае-июне по предварительно записи в клинике «Вита» по адресу: Вологда,  Карла Маркса-80. Для этого достаточно купить программу в любом филиале медицинского центра и оставить свои контактные данные. Сотрудники клиники сами перезвонят, чтобы согласовать дату и время прохождения медицинского осмотра.

Приобрести программу можно в любом из филиалов медицинского центра «Вита». Узнать более подробную информацию о медицинском осмотре перед детским садом можно по телефону 26-44-26.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами.
 

Тэги: Вита
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