Трое череповчан воровали цветной металл и технический спирт с промбазы

В Череповце полицейские раскрыли кражу цветного металла с промышленной территории завода. Подозреваемых поймали с поличным.

К правоохранителям поступила оперативная информация о том, что с промышленной территории одного из крупных предприятий города был похищен цветной металл. Позднее полицейские установили, что к серии краж может быть причастен работник подрядной организации, находящейся на территории завода.

Вскоре удалось задержать двух подозреваемых в совершении кражи: 35-летний и 45-летний череповчане возле пункта приема металла выгружали из своей «Киа» металлолом.

- При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили лом меди и латуни общей массой 37 кг, а также три бутыли технического этилового спирта общим объемом 18 литров. Мужчин доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств. Оперативники выяснили, что 35-летний задержанный причастен к ранее совершенной краже 55 килограммов латуни с территории той же базы на сумму около 22 тысяч рублей. Только тогда ему помогал другой подельник, 30-летний череповчанин, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В разговоре с правоохранителями трое мужчин признались в совершении преступлений и пояснили, что вывозили украденное на грузовом автомобиле марки «Газель», который оставляли на промышленной территории рядом с заводом, а далее перегружали в легковой автомобиль и развозили по точкам скупки цветного металла.

В «Газели» при осмотре полицейские обнаружили три вида кабеля общей массой 494 килограмма. Общая сумма ущерба составила 145 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража».