Трое череповчан воровали цветной металл и технический спирт с промбазы

06.03.2018 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу цветного металла с промышленной территории завода. Подозреваемых поймали с поличным.

К правоохранителям поступила оперативная информация о том, что с промышленной территории одного из крупных предприятий города был похищен цветной металл. Позднее полицейские установили, что к серии краж может быть причастен работник подрядной организации, находящейся на территории завода.

Вскоре удалось задержать двух подозреваемых в совершении кражи: 35-летний и 45-летний череповчане возле пункта приема металла выгружали из своей «Киа» металлолом.

- При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили лом меди и латуни общей массой 37 кг, а также три бутыли технического этилового спирта общим объемом 18 литров. Мужчин доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств. Оперативники выяснили, что 35-летний задержанный причастен к ранее совершенной краже 55 килограммов латуни с территории той же базы на сумму около 22 тысяч рублей. Только тогда ему помогал другой подельник, 30-летний череповчанин, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В разговоре с правоохранителями трое мужчин признались в совершении преступлений и пояснили, что вывозили украденное на грузовом автомобиле марки «Газель», который оставляли на промышленной территории рядом с заводом, а далее перегружали в легковой автомобиль и развозили по точкам скупки цветного металла.

В «Газели» при осмотре полицейские обнаружили три вида кабеля общей массой 494 килограмма. Общая сумма ущерба составила 145 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража».

Тэги: кража
Фото областного УМВД
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Бывший глава Белозерска отсудил более 400 тысяч рублей доплаты к своей пенсии, которую он сам себе установил
В Вологодской области будут судить двух мужчин, совративших 14-летнюю девочку
В Вологде на 15-летнюю девочку напала стая собак: раны зашивали в больнице под наркозом
Неизвестный частный инвестор предлагает построить в Вологде морг в пять раз дешевле, чем рассчитывали власти
В Кадникове полицейские, жестоко избившие местного жителя, остались безнаказанными
За снос исторического дома на улице Чернышевского вологодского бизнесмена Игоря Смирнова оштрафовали на 30 тысяч рублей
В Вологде и Череповце бизнесменов просят обеспечить явку на выборах
Вологодских предпринимателей беспокоит повышение ставок арендной платы за лес на 43,7%
«Губитель леса»: череповчане «наградили» чиновников медалями за вырубку в городе елей
В Вологде магазин "Плитка. Есть!" взял у клиентов деньги и оставил их без товара
06.03.2018 [Происшествия]

В Череповце проводится доследственная проверка по факту смерти двухлетнего мальчика от пневмонии

1358
0
06.03.2018 [Экономика]

АПК «Вологодчина» в Шекснинском районе задолжала налоговой почти 100 млн рублей

1050
0
05.03.2018 [Происшествия]

В Вологде на 15-летнюю девочку напала стая собак: раны зашивали в больнице под наркозом

5563
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Никольском районе "Ивеко" врезался в стоящий большегруз: водитель погиб
Бюро экскурсий "Вокруг да около" в выходные проведет три экскурсии
В Вологде откроют еще один филиал художественной школы имени В.Н. Корбакова
В Нюксенском районе в результате взрыва в котельной погиб человек
Суд над Евгенией Германовой: сбившая троих человек вологжанка неожиданно признала свою вину
В Вологде идут поиски двух пропавших 13-летних мальчиков
Программа медицинского осмотра перед детским садом в марте с выгодой 10 %
 
06.03.2018 [Общество]

Суд над Евгенией Германовой: сбившая троих человек вологжанка неожиданно признала свою вину

2037
0
06.03.2018 [БлогоVO]

Очень жаль, что рождается негатив ко всем бездомным животным

1570
0
03.03.2018 [Обзор Прессы]

Новая страшная и комфортная Россия Путина

1825
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика