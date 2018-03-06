В Череповце проводится доследственная проверка по факту смерти двухлетнего мальчика от пневмонии

В ночь на 3-е марта в Череповце умер двухлетний мальчик. Об этом написала на своей странице в соцсети знакомая мамы мальчика. По ее словам, ребенка лечили в поликлинике № 4.

- Прошу помощи и поддержки матери потерявшей двухлетнего ребенка. Кто может помочь, напишите в личку мне ,нужно открыть сбор на адвоката, ведется следствие по факту смерти ребенка и нужно доказать ,что было халатное отношение врачей. Не дадим безнаказанно оставить смерть маленького ангела. Кирила лечили от орви 3 недели , вскрытие показало гнойную пневмонию. Репост !!! Не оставайтесь равнодушными,это наши дети,их жизнь,их здоровье , кто лечит наших детей?!

Факт смерти ребенка подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Вологодской области и рассказали, что, по предварительным оценкам специалистов-медиков, причиной смерти является правосторонняя пневмония. Следователями СКР назначена экспертиза для установления доподлинных причин смерти ребенка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.