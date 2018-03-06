Жители Вологодской области задолжали в бюджеты около 6,5 млрд рублей налогов

06.03.2018 [Экономика]

Долги по налогам жителей Вологодской области в бюджеты всех уровней составляют около 6,5 млрд рублей. Такие цифры были озвучены на вчерашнем заседании коллегии регионального управления федеральной налоговой службы.

При этом, по информации пресс-службы губернатора, Вологодская область вышла на первое место по Северо-Западному федеральному округу по темпам сокращения долгов по налогам. Регион вошел в ТОП-15 субъектов, продемонстрировавших в 2017 году снижение налоговой задолженности, заняв 12 место.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил рост  поступлений от налогов на доходы физических лиц. По динамичности наращивания налоговой базы по этому налогу в 2017 году Вологодская область вышла на 28 позицию среди субъектов России, поднявшись за два последних года на 49 ступеней (с 77 места в 2015 году).

«Проведена серьезная работа по легализации прибыли и доходов недобросовестных налогоплательщиков, подтверждением чему является улучшение рейтинга региона на 43 позиции. По темпам роста налога по упрощенной системе налогообложения мы поднялись с 67 места на 24 в стране. Это отличный результат наших совместных усилий», - убежден Олег Кувшинников.

Рассматривая основные показатели работы, руководитель регионального УФНС Юлия Сущевская рассказала об успешном опыте внедрения в регионе онлайн-касс. На сегодняшний день на территории области зарегистрировано свыше 12 800 единиц ККТ. По словам Юлии Сущевской, работа в данном направлении продолжается: к июлю 2018 будет введено 17 535 единиц новых касс.

Тэги: налоги
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