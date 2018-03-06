Череповецкая «Северсталь» дважды проиграла питерскому СКА

06.03.2018 [Спорт]

В воскресенье и понедельник прошли первые матчи четвертьфинальной серии Западной конференции КХЛ между СКА из Санкт-Петербурга и череповецкой «Северсталью».

В первом матче шайбы забили Дмитрий Кагарлицкий и Игорь Гераськин, а позже, менее чем за минуту до конца основного времени, Олег Яшин довел счёт до 3:3 и перевел игру в овертайм, в котором победу СКА принес Павел Дацюк.

Накануне состоялся второй матч между этими командами, который завершился со счетом 7:4 в пользу СКА.

«Мне своих пацанов упрекнуть не в чем. Они сражались с лучшей командой России. Что-то получилось, что-то нет. Готовимся к домашним матчам», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.

Следующие две игры "Северсталь" сыграет 7 и 8 марта в Череповце.

Тэги: хоккей
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