Череповецкая «Северсталь» дважды проиграла питерскому СКА

В воскресенье и понедельник прошли первые матчи четвертьфинальной серии Западной конференции КХЛ между СКА из Санкт-Петербурга и череповецкой «Северсталью».



В первом матче шайбы забили Дмитрий Кагарлицкий и Игорь Гераськин, а позже, менее чем за минуту до конца основного времени, Олег Яшин довел счёт до 3:3 и перевел игру в овертайм, в котором победу СКА принес Павел Дацюк.



Накануне состоялся второй матч между этими командами, который завершился со счетом 7:4 в пользу СКА.



«Мне своих пацанов упрекнуть не в чем. Они сражались с лучшей командой России. Что-то получилось, что-то нет. Готовимся к домашним матчам», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев.



Следующие две игры "Северсталь" сыграет 7 и 8 марта в Череповце.