Вологжане могут платить за свет и передавать показания электросчётчиков через ГИС ЖКХ

Оплачивать услуги ПАО «Вологдаэнергосбыт» можно через систему ГИС ЖКХ.

На этом сайте доступна актуальная информация о начислениях платы за электроэнергию и произведенных платежах, приборах учёта электроэнергии. Также абоненты могут передать данные электросчётчика, просмотреть историю показаний индивидуальных приборов учета, прислать в энергокомпанию сообщение или вопрос, оплатить электроэнергию. В феврале через новый ресурс уже поступили первые показания электросчётчиков.

«Информация размещена в ГИС ЖКХ в полном объёме даже раньше установленных законодательством сроков. Данные о начислениях подгружаются уже с июля 2017 г. А сейчас мы подключились к системе на 100 %. Это значит, что более 585 тысяч жителей региона – потребителей электроэнергии могут пользоваться сервисами информационной системы ЖКХ», - отметил заместитель директора ПАО «Вологдаэнергосбыт» Алексей Вальтер.

Чтобы получить доступ к электронным сервисам ГИС ЖКХ, вологжанам необходимо зарегистрироваться на портале dom.gosuslugi.ru и подключить свой лицевой счет в ПАО «Вологдаэнергосбыт» к личному кабинету.

Напомним, что широкий спектр услуг вологодские энергетики предоставляют и через собственные информационно-сервисные ресурсы. Например, на сайте вологдаэнергосбыт.рф можно оплачивать электроэнергию, передавать показания электросчётчика, отправлять сообщения, подписаться на электронный счёт и т.д. Также на сайте поставщика электроэнергии можно подключить личный кабинет с большим набором функций и информации о расчётах за электроэнергию, чем на сегодняшний день предоставляет система ГИС ЖКХ.