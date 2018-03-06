В Вологде дежурный отдела полиции за взятки отпускал задержанных

06.03.2018 [Происшествия]

В Вологде сотрудника дежурной части одного из отделений полиции подозревают во взяточничестве. Мужчина за вознаграждение отпускал задержанных за совершение административных правонарушений вологжан.

По версии следствия, в сентябре 2017 года в дежурную часть одного из городских отделов полиции за отказ от медосвидетельствования был доставлен мужчина-водитель.

- Подозреваемый предложил вологжанину отпустить его за взятку в сумме 3 тысячи рублей без применения обеспечительной меры по делу об административном правонарушении в виде административного задержания на срок 48 часов. Мужчина перевел ему деньги и был освобожден. Как минимум еще дважды, по мнению следствия, подозреваемый получал мелкие взятки за аналогичные действия. В ноябре 2017 года за 2 и 1,5 тысячи рублей он освобождал вологжан, доставленных в отдел полиции за совершение различных административных правонарушений, - сообщает региональное управление следственного комитета.

По указанным эпизодам следователи СКР накануне, 5 марта, предъявили мужчине обвинение в мелком взяточничестве, но продолжают совместную с сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Вологодской области работу по выявлению иных аналогичных эпизодов коррупционной деятельности. Дома у полицейского проведены обыски, а по месту работы изъяты документы, касающиеся его служебной деятельности.

- В УМВД России по Вологодской области по данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой оперативный дежурный будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, уголовные дела объединены в одно производство.

Тэги: коррупция, полиция
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