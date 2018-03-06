АПК «Вологодчина» в Шекснинском районе задолжала налоговой почти 100 млн рублей

Приставы арестовали производственное оборудование и недвижимость агромпромышленной корпорации «Вологодчина» в поселке Нифантово в Шекснинском районе.

Предприятие, занимающееся производством текстильной продукции, задолжало по обязательным налоговым платежам в бюджет 96 млн. рублей. На исполнении в отделе судебных приставов по Шекснинскому району в отношении этой организации находится 64 исполнительных производства.

- Чтобы простимулировать руководство предприятия к оплате долга, судебные приставы арестовали производственное оборудование – линию отбеливания и недвижимость - водоочистительную станцию, - сообщает региональное управление службы судебных приставов.

В УФСПП также отмечают, что стоимость арестованного имущества превышает сумму задолженности. В случае принудительной реализации, сумма долга будет перечислена взыскателям, оставшиеся деньги вернут должнику.

Инвестиции

Напомним, в 2010 году Шекснинский льнозавод, находившийся в состоянии банкротства, был приобретен агропромышленной корпорацией «Вологодчина». В 2011 году сообщалось, что реализуемый проект позволит создать на территории Вологодской области инновационное предприятие по глубокой переработке льна. Предполагалось, что на Шекснинском льнокомбинате будут выпускать короткое льноволокно, длинное льноволокно и медицинскую гигроскопическую вату изо льна, при этом льноволокно будет реализовываться перерабатывающим предприятия, в том числе "Вологодскому текстилю".

Государственное субсидирование этого проекта осуществлялось в рамках целевой программы «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2009-2012 гг.».

4 августа 2012 года инвестиционное соглашение о развитии льняного комплекса было подписано между правительством области, ООО «АПК «Вологодчина» и ОАО «Корпорация развития Вологодской области» в рамках визита губернатора области на производственную площадку льнозавода в деревне Нифантово.

Как сообщал тогда сайт правительства области, общая стоимость инвестиций составила 780 млн рублей, из которых к августу 2012 года было привлечено 542 млн кредитных средств и вложено 180 млн средств собственных:

"Впервые в мире предприятие полного цикла переработки сможет производить экологически чистый фармацевтический продукт европейского качества, востребованный на внутреннем и внешнем рынках. Проект, который должен быть закончен в первом квартале 2013 года, может стать образцом создания нового инновационного предприятия в сфере глубокой переработки льна и выступить символом модернизации и комплексного развития сельского хозяйства и лёгкой промышленности региона".

Долги

В мае 2016 года появились новости, что инвестиционный проект по производству льняной ваты "дал сбой": приставы за долги (более 87 миллионов рублей перед региональным отделением Пенсионного фонда) арестовали там имущество. Тогда руководство агропромышленного комплекса заявляло, что в ближайшее время долги будут погашены.

В июле 2017 года арбитражный суд рассмотрел дело по исковому заявлению Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области к ООО «АПК «Вологодчина» о взыскании 7 996 474 руб. 00 коп. полученной субсидии. В обоснование исковых требований чиновнкии ссылались на непредставление в установленный срок сведений о сборе льна-долгунца по утвержденной форме. Однако суд этот иск не удовлетворил, указав, что "посев льна-долгунца на площади 400 га. подтверждается представленными в материалы дела документами".

Гендиректор и единственный учредитель АПК "Вологодчина" - Евгений Луканин. Сейчас его доля находится под обременением, она составляет 30 020 000 рублей.

Как сообщал в ноябре 2017 года портал GorodVo.ru, в распоряжении которого оказалась копия подписанного сторонами соглашения о намерениях, АО «РТ-Химкомпозит» (холдинговая компания, входящая в структуру корпорации «Ростех») хотела купить у Евгения Луканина 51% акций ООО АПК «Вологодчина». Как сообщали источники портала, госкорпорация собиралась купить долю в вологодской компании предположительно для того, чтобы производить там льняную пороховую целлюлозу. Приобретение готовилось в рамках импортозамещения для нужд российского оборонно-промышленного комплекса. Однако, судя по данным ЕГРЮЛ, сделка так и не состоялась.