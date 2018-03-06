АПК «Вологодчина» в Шекснинском районе задолжала налоговой почти 100 млн рублей

06.03.2018 [Экономика]

Приставы арестовали производственное оборудование и недвижимость агромпромышленной корпорации «Вологодчина» в поселке Нифантово в Шекснинском районе.

Предприятие, занимающееся производством текстильной продукции, задолжало по обязательным налоговым платежам в бюджет 96 млн. рублей. На исполнении  в отделе судебных приставов по Шекснинскому району в отношении этой организации находится 64 исполнительных производства.

- Чтобы простимулировать руководство предприятия к оплате долга, судебные приставы арестовали производственное оборудование – линию отбеливания и недвижимость - водоочистительную станцию, - сообщает региональное управление службы судебных приставов.

В УФСПП также отмечают, что стоимость арестованного имущества превышает сумму задолженности. В случае принудительной реализации, сумма долга будет перечислена взыскателям, оставшиеся деньги вернут должнику.

Инвестиции

Напомним, в 2010 году Шекснинский льнозавод, находившийся в состоянии банкротства, был приобретен агропромышленной корпорацией «Вологодчина». В 2011 году сообщалось, что реализуемый проект позволит создать на территории Вологодской области инновационное предприятие по глубокой переработке льна. Предполагалось, что на Шекснинском льнокомбинате будут выпускать короткое льноволокно, длинное льноволокно и медицинскую гигроскопическую вату изо льна, при этом льноволокно будет реализовываться перерабатывающим предприятия, в том числе "Вологодскому текстилю".

Государственное субсидирование этого проекта осуществлялось в рамках целевой программы «Развитие льняного комплекса Вологодской области на 2009-2012 гг.».

4 августа 2012 года инвестиционное соглашение о развитии льняного комплекса было подписано между правительством области, ООО «АПК «Вологодчина» и ОАО «Корпорация развития Вологодской области» в рамках визита губернатора области на производственную площадку льнозавода в деревне Нифантово.

Как сообщал тогда сайт правительства области, общая стоимость инвестиций составила 780 млн рублей, из которых к августу 2012 года было привлечено 542 млн кредитных средств и вложено 180 млн средств собственных:

"Впервые в мире предприятие полного цикла переработки сможет производить экологически чистый фармацевтический продукт европейского качества, востребованный на внутреннем и внешнем рынках. Проект, который должен быть закончен в первом квартале 2013 года, может стать образцом создания нового инновационного предприятия в сфере глубокой переработки льна и выступить символом модернизации и комплексного развития сельского хозяйства и лёгкой промышленности региона".

Долги

В мае 2016 года появились новости, что инвестиционный проект по производству льняной ваты "дал сбой": приставы за долги (более 87 миллионов рублей перед региональным отделением Пенсионного фонда) арестовали там имущество. Тогда руководство агропромышленного комплекса заявляло, что в ближайшее время долги будут погашены.

В июле 2017 года арбитражный суд рассмотрел дело по исковому заявлению Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области к ООО «АПК «Вологодчина» о взыскании 7 996 474 руб. 00 коп. полученной субсидии.  В обоснование исковых требований чиновнкии ссылались на непредставление в установленный срок сведений о  сборе льна-долгунца по утвержденной форме. Однако суд этот иск не удовлетворил, указав, что "посев льна-долгунца  на площади 400 га. подтверждается представленными в материалы дела документами".

Гендиректор и единственный учредитель АПК "Вологодчина" - Евгений Луканин. Сейчас его доля находится под обременением, она составляет 30 020 000 рублей.

Как сообщал в ноябре 2017 года портал GorodVo.ru, в распоряжении которого оказалась копия подписанного сторонами соглашения о намерениях, АО «РТ-Химкомпозит» (холдинговая компания, входящая в структуру корпорации «Ростех») хотела купить у Евгения Луканина 51% акций ООО АПК «Вологодчина». Как сообщали источники портала, госкорпорация собиралась купить долю в вологодской компании предположительно для того, чтобы производить там льняную пороховую целлюлозу. Приобретение готовилось в рамках импортозамещения для нужд российского оборонно-промышленного комплекса. Однако, судя по данным ЕГРЮЛ, сделка так и не состоялась.

Тэги: экономика, сельское хозяйство, долги
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Бывший глава Белозерска отсудил более 400 тысяч рублей доплаты к своей пенсии, которую он сам себе установил
В Вологодской области будут судить двух мужчин, совративших 14-летнюю девочку
В Вологде на 15-летнюю девочку напала стая собак: раны зашивали в больнице под наркозом
Дорогу к будущему целлюлозному комбинату в Рощино Череповецкого района планируют построить в 2020 году
Неизвестный частный инвестор предлагает построить в Вологде морг в пять раз дешевле, чем рассчитывали власти
В Кадникове полицейские, жестоко избившие местного жителя, остались безнаказанными
За снос исторического дома на улице Чернышевского вологодского бизнесмена Игоря Смирнова оштрафовали на 30 тысяч рублей
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денег из «Северного кредита»
Здравоохранение и дорожное хозяйство Вологодской области получили самые низкие оценки жителей региона
В Вологде и Череповце бизнесменов просят обеспечить явку на выборах
05.03.2018 [Общество]

«Губитель леса»: череповчане «наградили» чиновников медалями за вырубку в городе елей

2733
3
05.03.2018 [Общество]

В Вологде магазин "Плитка. Есть!" взял у клиентов деньги и оставил их без товара

2498
0
01.03.2018 [Общество]

Неизвестный частный инвестор предлагает построить в Вологде морг в пять раз дешевле, чем рассчитывали власти

4806
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жители Вологодской области задолжали в бюджеты около 6,5 млрд рублей налогов
Череповецкая «Северсталь» дважды проиграла питерскому СКА
Вологжане могут платить за свет и передавать показания электросчётчиков через ГИС ЖКХ
В Вологде дежурный отдела полиции за взятки отпускал задержанных
АПК «Вологодчина» в Шекснинском районе задолжала налоговой почти 100 млн рублей
Вологодская область получит 1,2 млрд рублей на строительство семи детских садов
«Педагогом года» в Вологде стала учитель информатики школы № 41 Мария Иванова
 
05.03.2018 [Общество]

«Губитель леса»: череповчане «наградили» чиновников медалями за вырубку в городе елей

2733
0
06.03.2018 [БлогоVO]

Очень жаль, что рождается негатив ко всем бездомным животным

337
0
03.03.2018 [Обзор Прессы]

Новая страшная и комфортная Россия Путина

1648
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика