Вологодская область получит 1,2 млрд рублей на строительство семи детских садов

05.03.2018 [Общество]

1,2 млрд рублей получит Вологодская область из федерального бюджета на строительство семи детских садов, сообщает пресс-служба главы региона.

«Вологодская область получит беспрецедентную для сферы образования сумму – около 1,2 млрд. рублей. Эти средства придут двумя траншами: 518 млн в 2018 году и 656 млн в 2019. Наш регион занял седьмое место в России по объему оказанной федеральной поддержки, - отметил Олег Кувшинников. – Мы должны построить семь новых современных дошкольных учреждений в тех муниципальных образованиях, где фиксируется самая большая очередь в ясельные группы для малышей от двух месяцев до трех лет. Прежде всего, это Вологда и Череповец».

Так, в Вологде будут построены три детских сада. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Сергей Воропанов:

- Мы подавали заявку на возведение трёх дошкольных учреждений в Охмыльцево, на улицах Северной и Молодёжной, земельные участки уже сформированы.

В данный момент на территории Вологодской области на 100% выполнен указ президента по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

«За пять лет на выполнение этой задачи при поддержке Министерства образования было направлено более 2 миллиардов рублей. На территории региона построено, реконструировано и капитально отремонтировано 53 здания детских садов (13 построено, 40 отремонтировано), введено около 11 тысяч дополнительных дошкольных мест. Такой масштабной работы в области не проводилось даже в советское время», - заметил Олег Кувшинников.

Для того, чтобы к 2021 году 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, регионам из федерального бюджета будет выделено порядка 50 млрд рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ уже подписано.

Тэги: детсады, образование, ясли
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