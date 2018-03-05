«Педагогом года» в Вологде стала учитель информатики школы № 41 Мария Иванова

05.03.2018 [Общество]
«Педагогом года» в Вологде стала учитель информатики школы № 41 Мария Иванова

Победительница конкурса Мария Иванова - крайняя слева

«Педагогом года-2018» в Вологде стала учитель информатики школы № 41 Мария Иванова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Участниками городского конкурса профмастерства среди работников образования стали 54 педагога. В течение трех дней они представляли свои образовательные методики и проводили уроки в незнакомых классах и занятия в группах детских садов. 

В этом году конкурс проходил среди молодых педагогов – стаж участников не более 5 лет. Лучших выбирали по трем направлениям – учителя-предметники, воспитатели и педагоги дополнительного образования. Также впервые участвовали в профессиональном соревновании будущие учителя – студенты, которые еще только получают специальность. 

Победителем городского конкурса среди учителей стала преподаватель информатики школы № 41 Мария Иванова – педагог в четвертом поколении. Ее проект, давно завоевавший интерес школьников, теперь получил и одобрение жюри.

«Я подготовила свой проект создания трейлеров для художественных произведений. Мы с ребятами пишем их так, чтобы человеку захотелось прочитать книгу до конца. Таким образом, объединяем информатику и художественную литературу», – рассказала учитель школы № 41, обладатель звания «Педагог года – 2018» Мария Иванова.

Лучшей среди воспитателей была названа Ирина Кустова – воспитатель детского сада № 33, а среди педагогов дополнительного образования – Александра Федотовская, представитель школы № 10.

В номинации для студентов «Будущий учитель» награды были вручены отдельно. Их получили представительницы Вологодского госуниверситета  – студентка 4 курса исторического факультета Ирина Коновалова и пятикурсница социально-педагогического факультета Валерия Толстикова. 

Конкурс профмастерства стал частью открытого городского педагогического слета «Современная система образования: достижения, опыт, практика». С 1 по 3 марта педагоги из разных регионов обсуждали тенденции развития сферы образования и знакомились с тем, как выстроена работа в школах Вологды.

Тэги: педагог года
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