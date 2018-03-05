В Вологде магазин "Плитка. Есть!" взял у клиентов деньги и оставил их без товара

Несколько жителей Вологды заказали керамическую плитку в магазине "Плитка. Есть!" на улице Щетинина, 7, предварительно оплатив заказ полностью или внеся предоплату, но в итоге остались и без товара, и без денег. А другим пришлось снимать жилье, потому что ремонт в квартире затянулся из-за длительной задержки в поставке плитки.

Вологжанка Ольга Журавлева заказала плитку в магазине "Плитка. Есть!" 21 декабря. Ольга заключила с магазином договор и внесла предоплату - 70%, которая составила 21 тысячу рублей. Согласно договору, в течение 20 рабочих дней после его заключения Ольга должна была получить заказанный товар, однако плитку не привезли до сих пор, а предоплату, со слов Ольги, возвращать не собираются.

- Первоначально продавцы информировали о том, что задержка поставки связана с тем, что просто машина не едет на тот склад, где они должны получить наш заказ. И ориентировали нас по доставке на следующую неделю. Когда мы плитку не получили и в феврале и начали выражать недовольство, продавец проинформировал, что мы можем написать заявление о возврате денежных средств, но если оплата была произведена при помощи банковской карты, то возврат они осуществят только в течение 10 дней. 7 февраля мы написали претензию о нарушении срока передачи предварительно оплаченного товара, которую отнесли в магазин, и получили расписку продавца о ее получении. Хотелось получить деньги и расстаться с миром, - рассказала Ольга.

Через 10 дней деньги на счет так и не поступили. Ольга снова позвонила в магазин.

- Продавцы сказали, что никакой информацией по нашему вопросу не обладают, а телефоны ни собственника, ни бухгалтерии дать не могут. Тогда я разместила пост на своей странице, и мне стали писать люди, которые находятся в такой же ситуации, - говорит Ольга.

Сначала на пост вологжанки откликнулась Ольга Шумилова. Они с супругом в начале декабре 2017 года заказали в магазине "Плитка. Есть!" плитку на 60 тысяч рублей и сразу ее оплатили.

Сотрудник магазина Виктор был знакомым супружеской пары, поэтому семья Шумиловых не стала ни заключать договор, ни просить чек. Плитку обещали доставить в течение трех недель. Однако по истечении этого времени плитку не привезли.

- Мы позвонили Виктору. Он пообещал, что узнает, как обстоят дела на заводе с позициями. В конце января он нам сказал, что поставщик закрыл им отгрузки из-за долгов. Мы попросили вернуть нам хотя бы деньги. В итоге плитку привезли через полтора месяца и только для ванной комнаты (ред. - на 30 тысяч рублей), для туалета не привезли. Оставшиеся 30 тысяч обещали вернуть деньгами, до сих пор ждем. Виктор трубку не берет, - рассказала Newsvo Ольга.

Выяснилось, что проблемы с поставкой плитки у магазина были еще в прошлом году. Вологжанка Татьяна Матюшева заключила договор с магазином на покупку керамической плитки в сентябре 2017 года. О том, что заказ придется ждать 21 рабочий день, им с супругом, со слов Татьяны, сказали только тогда, когда семейная пара уже оформила договор и внесла аванс. Супруги приняли решение подождать, однако через указанный срок плитку не получили.

- Проходит месяц, никто не звонит. Мы звоним сами, нам говорят: "Машина не пришла, но на следующей неделе обязательно все придет!" Еще три недели мы звонили, и нас кормили обещаниями. Приняли с мужем решение написать претензию в магазин, в которой указали, что хотим за каждый день неустойки не 0,01% от суммы заказа, а 1%, и дни просрочки рассчитали не по пятидневной рабочей неделе, а по семидневной, так как магазин работает 7 дней в неделю,- пояснила Татьяна.

Спустя десять дней семейная пара получила ответ. В нем, со слов женщины, говорилось следующее: "Готовы выплатить только то, что обязаны в соответствии с договором". Однако Татьяна считает, что договор составлен очень хитро, в нем исполнитель ни за что не несёт ответственности.

- Неустойка прописана мизерная и не должна превышать 100% временного аванса. Юридически они, в нашем случае, ни в чем не виноваты! - возмущается женщина.

Их с мужем возмутило также отношение магазина к покупателям.

- Само отношение к покупателю просто убивает! Руководство на связь не выходит! Прячутся за спину продавцов, которые, как обычно, ничего не знают и ни за что не отвечают. Никаких извинений, скидок - ничего магазин в нашу сторону не сделал. Такое чувство, что просто срубают деньги. Я сама работаю много лет в торговле и могу сказать с уверенностью, что в наше время, когда конкуренция настолько жёсткая, такое ведение бизнеса как у данного магазина вообще неприемлемо!

Из-за того, что сроки поставки сильно затянулись, Татьяне с супругом пришлось на месяц дольше снимать жилье, так как ремонт в новой квартире был не завершен.

Почитав отзывы других покупателей в интернете, Татяьна поняла, что они с мужем пострадали от недобросовестного поставщика еще не так серьезно, как другие вологжане.

- Почитала. С ума сойти... мы ещё отделались легко, нам плитка пришла и заказ был маленький. Только на 1800 р.

Корреспондент Newsvo в течение двух часов пыталась дозвониться до магазина, в итоге трубку взяла менеджер, представившаяся Натальей. Она сказала, что передаст информацию руководству магазина и нам перезвонят. Однако нам так никто и не перезвонил.

Добавим, что Newsvo нашел в интернете много других отзывов о заказах плитки в этом магазине, и все они - негативные (ред. - см. скриншоты в галерее).