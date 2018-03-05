В Вологде в 2018 году пройдет студенческий форум молодых лидеров

Студенческий форум молодых лидеров планируют провести в Вологде в 2018 году. Об этом сегодня говорили на встрече заместителя председателя Совета Федерации, сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева со студентами Вологодского государственного университета.

- Осенью 2018 года в ВоГУ мы планируем провести форум студенческих лидеров Северо-Западного федерального округа, и в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов мы планируем представить проект на соискание гранта. Это будет первый форум лидеров, в дальнейшем мы планируем его расширять, проводить его уже два раза в год: зимой на базе ВоГУ, а летом мы бы хотели обсудить с вами возможность использования в качестве базы центра «Корабелы Прионежья», - обратилась к Юрию Воробьеву председатель Объединенного совета обучающихся ВоГУ Екатерина Горбунова.

Сенатор выразил готовность поддержать инициативу ВоГУ и рассказал, что для этого необходимо подготовить обоснование реализации проекта.

- Конечно, мы хотим, чтобы университет развивался, возникали новые идеи, новые проекты. Мы готовы обсудить проведение такого форума, для дальнейшей работы нужна более подробная информация: когда, в какие даты, планируется провести форум, с какой регулярностью мы будем его проводить, как будет организовано размещение и проживание его участников. Предлагайте, будем обсуждать, - ответил Юрий Воробьев.

На встрече выступили руководители студенческих объединений ВоГУ. О своей работе рассказали представители студенческого профкома, университетского клуба «Патриот», клуба студентов-поисковиков «Поиск.35», медиацентра ВоГУ «StudLifeMedia», молодежной фольклорной этнографической студии, спортклуба «Политехник», добровольного студенческого спасательного отряда.

Юрий Воробьев предложил студентам ВоГУ создать еще один студенческий отряд, который бы работал в сфере туризма.

- Учитывая, что Вологда – это стрелка русской истории, учитывая, что очень интересна с исторической точки зрения Вологодская область, да и известна она как душа Русского Севера. Здесь настолько много интересных исторических маршрутов. Может быть, вам создать такой студенческий отряд, который бы реализовал эти туристические маршруты, проекты, в рамках своей деятельности в летний период. Пригласить желающих и провести туристические походы по Вологодской области, с конкретными маршрутами, которые можно было бы описать, - высказал идею Юрий Воробьев.

В будущем такие встречи сенатора Юрия Воробьева с лидерами студенчества ВоГУ станут регулярными - заместитель председателя Совета Федерации предложил проводить их не реже, чем раз в квартал, и вместе обсуждать проблемы вуза и искать пути их решения.