В Вологодской области будут судить пьющую женщину, жестоко обращавшуюся со своим сыном-инвалидом

В Вологодской области будут судить 40-летнюю женщину. Ее обвиняют в жестоком обращении со своим 17-летним сыном, которому в связи с инвалидностью наблюдается у врачей.

По версии следствия, обвиняемая злоупотребляла спиртным и не обеспечивала прохождение сыном обязательных для него медицинских процедур: женщина не ходила с ним к врачу и, несмотря на получение пенсии по инвалидности и иных социальных пособий, не давала сыну денег, чтобы он мог добраться до больницы сам.

- О нарушении условий лечения подростка стало известно его родственнице, которая материально помогла и организовала возобновление процедур, однако состояние здоровья ребенка уже резко ухудшилось и он потерял сознание,- сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Сообщение о данном факте поступило правоохранителям. В отношение женщины возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения.

Ранее, в декабре 2017 года, обвиняемую лишили родительских прав на малолетнюю сестру потерпевшего.

Населенный пункт, в котором проживает семья, в следственном управлении не называют.