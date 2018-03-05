Причиной смерти врача медсанчасти "Северсталь" стала остановка сердца

05.03.2018 [Происшествия]

Причиной смерти 31-летней врача-анестезиолога медсанчасти «Северсталь» стала внезапная остановка сердца. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области, это было установлено в результате судебно-гистологической экспертизы.

Напомним, тело женщины в ординаторской медсанчасти «Северсталь» обнаружила утром 23 января медсестра, врач находилась на суточном дежурстве.

Из заключения следует, что смерть не криминальная.

Тэги: врачи
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Бывший глава Белозерска отсудил более 400 тысяч рублей доплаты к своей пенсии, которую он сам себе установил
Аукцион на разработку проекта нового кладбища выиграла фирма, принадлежащая администрации Вологды
В Вологодской области будут судить двух мужчин, совративших 14-летнюю девочку
Дорогу к будущему целлюлозному комбинату в Рощино Череповецкого района планируют построить в 2020 году
Неизвестный частный инвестор предлагает построить в Вологде морг в пять раз дешевле, чем рассчитывали власти
В Кадникове полицейские, жестоко избившие местного жителя, остались безнаказанными
За снос исторического дома на улице Чернышевского вологодского бизнесмена Игоря Смирнова оштрафовали на 30 тысяч рублей
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денег из «Северного кредита»
В Вологде на 15-летнюю девочку напала стая собак: раны зашивали в больнице под наркозом
Здравоохранение и дорожное хозяйство Вологодской области получили самые низкие оценки жителей региона
28.02.2018 [Общество]

За снос исторического дома на улице Чернышевского вологодского бизнесмена Игоря Смирнова оштрафовали на 30 тысяч рублей

4464
0
01.03.2018 [Экономика]

Вологодский банк "Северный кредит" признан банкротом

2365
3
28.02.2018 [Политика]

В Вологде и Череповце бизнесменов просят обеспечить явку на выборах

3215
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская область получит 1,2 млрд рублей на строительство семи детских садов
«Педагогом года» в Вологде стала учитель информатики школы № 41 Мария Иванова
В Вологде магазин "Плитка. Есть!" взял у клиентов деньги и оставил их без товара
В Вологде в 2018 году пройдет студенческий форум молодых лидеров
В Вологодской области будут судить пьющую женщину, жестоко обращавшуюся со своим сыном-инвалидом
Причиной смерти врача медсанчасти "Северсталь" стала остановка сердца
Череповецкая "Северянка" одержала две победы над "Воронежем"
 
05.03.2018 [Общество]

«Губитель леса»: череповчане «наградили» чиновников медалями за вырубку в городе елей

2142
0
05.03.2018 [БлогоVO]

В старинном русском (?) городе Вологде

346
0
03.03.2018 [Обзор Прессы]

Новая страшная и комфортная Россия Путина

1475
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика