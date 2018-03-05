Причиной смерти врача медсанчасти "Северсталь" стала остановка сердца

Причиной смерти 31-летней врача-анестезиолога медсанчасти «Северсталь» стала внезапная остановка сердца. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области, это было установлено в результате судебно-гистологической экспертизы.

Напомним, тело женщины в ординаторской медсанчасти «Северсталь» обнаружила утром 23 января медсестра, врач находилась на суточном дежурстве.

Из заключения следует, что смерть не криминальная.