Череповецкая "Северянка" одержала две победы над "Воронежем"

В минувшие выходные состоялись матчи 16 тура волейбольной Высшей лиги А между лидером чемпионата череповецкой «Северянкой» и аутсайдером ВК «Воронеж».



Первый матч, который прошёл в субботу, «Северянка» выиграла в трех партиях, а во втором сказалась нехватка игроков. Несколько волейболисток основного состава череповецкой команды выбыли из строя по состоянию здоровья, и их пришлось заменить резервом. Команды по очереди выигрывали партии, и при счёте 2:2 игра перешла на тайбрейк. Череповчанки сумели довести его до победы 20:18, победа осталась за "Северянкой" - 3:2.



После 32 сыгранных матчей «Северянка» продолжает лидировать в Высшей лиге А. В следующем туре, который пройдет 10-11 марта, череповчанки на выезде сыграют против уфимской «Самрау-УГНТУ».

