В Вологде на 15-летнюю девочку напала стая собак: раны зашивали в больнице под наркозом

05.03.2018 [Происшествия]

В Вологде на 15-летнюю девочку напали собаки. Инцидент произошел 3 марта около девяти часов вечера рядом со стадионом "Витязь.

Школьница шла домой из кино. Со слов ее сестры, на девочку напала стая из пяти собак.

- Собаки набросились, заволокли в переулок. Сестра звала на помощь, мимо проехало несколько машин, которые не посчитали нужным остановиться. Спасибо огромное женщине, которая остановилась, стала сигналить и разогнала стаю, затащила сестру в машину и передала маме, которая уже ехала навстречу. В итоге у ребёнка разодраны обе ноги и левая рука, на одной ноге просто живого места нет, в травмпункте думали, кость повреждена. Зашивали в областной детской больнице под общим наркозом. У сестры сильнейший шок и испуг, сейчас она под наблюдением в стационаре. Возникает вопрос: куда обращаться, чтобы эту проблему решили? Ее могли бы загрызть заживо или оставить калекой на всю жизнь,- рассказала Newsvo сестра пострадавшей девочки Мария Куликова.

То, что ребенок был госпитализирован в областную детскую больницу со множественными ранами, подтвердили в пресс-службе департамента здравоохранения, сказав, что ребенку оказана вся необходимая медицинская помощь.

По нашим сведениям, у девочки многочисленные нерваные раны голени, их зашили. Вред здоровью оценен как средней степени тяжести. Девочку привили от бешенства, в дальнейшем нужно будет сделать еще несколько таких инъекций.

По словам сестры пострадавшей, мама ребенка планирует обратиться в полицию.

В соцсети представитель ТОС "Ковырино" написал,  что у этих собак есть хозяин, но милиция не может заставить его привязать их на цепь и кормить.

- Второе нападение за месяц. Мужчина ведет асоциальный образ жизни и за собаками не следит, а так как они хозяйские, забрать их и что-либо сделать без согласия хозяина по закону никто не может.

Однако писавший это сообщение не видел нападения на девочку, соответственно, нельзя утверждать, что это были именно эти собаки.

Тэги: бездомные животные, собаки
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