«Губитель леса»: череповчане «наградили» чиновников медалями за вырубку в городе елей

Жители Череповца 3 марта организовали на площади Химиков собрание, на котором обсудили проблему вырубки леса и озвучили имена чиновников, которые, по их мнению, виноваты. Об этой истории Newsvo подробно писал в феврале. В защиту елового леса за улицей Олимпийской в районе деревни Пулово-Борисово уже собрано около 5000 подписей (в середине февраля их было около 2000). Деревья вырубают под видом кустарников.

Митинг людям проводить не разрешили, поэтому они вышли на собрание. Жители считают, что с учетом неблагополучной экологической обстановки в городе, вырубать лес - двойное преступление.

На собрании череповчане пели частушки про то, как уничтожают лес, а также "вручили" шуточные медали бумажным манекенам чиновников за равнодушное отношение к жителям и городу и за участие в уничтожении леса. Были "награждены" три манекена: первого заместителя мэра Череповца Александра Сергушева, главного архитектора города Александра Авсейкова, природоохранного прокурора Дмитрия Лазарева. Тем, кто несет ответственность за вырубку столетнего елового леса в районе улицы Олимпийской.

Напомним, мэрия Череповца решила размежевать лес под участки для многодетных семей. После того, как череповчане организовали движение в защиту леса, мэр города Елена Авдеева пообещала, что 26 гектаров леса сохранят, однако череповчане считают, что этого не достаточно. На днях Череповец был упомянут в ежегодном послании Владимира Путина Федеральному Собранию как город, где жители из-за смога неделями не видят солнца. На этом фоне вырубка городского леса выглядит, как последний гвоздь, забитый в экологию города.

Частушки, которые пели на собрании:

А зачем нам в поле строить,

В поле денег не урвать,

Болото осушать не нужно,

И цветочки не продать.

***

А канал наш молодец, (ред. - речь про телевизионный "Канал-12" в Череповце)

Показал один конец,

В лес идти не хватит силы,

До чего же все трусливы.

Пока шло собрание, одного из активистов, Александра Сорокина, пытались забрать полицейские, однако другие участники встречи тут же кинулись на его защиту. В итоге в отношении Александра не был составлен протокол об административном нарушении - с него взяли письменное объяснение. По словам мужчины, его хотели забрать в участок, но после вмешательства толпы передумали. Представители правоохранительных органов объяснили людям, что взяли мужчину, потому что он запустил в небо квадрокоптер, и было непонятно, согласован запуск или нет.

Александр Сорокин рассказал Newsvo, что мэр города Елена Авдеева заявила о прекращении межевания территории, на которой находится лес, однако уже размежеванные участки все равно будут застраивать:

- Видите закрашенная площадь - это пятно леса. И он весь размежеван! В центре планируется школа, значит, весь вырубят. А те территории, что граничат с лесом, наоборот, не размежеваны. Мы предлагаем продолжить межевание с целью перенести участки из леса на опушку, а из леса сделать парк.

Еще один вариант решения проблемы, который предлагают активисты - отдать под участки для многодетных семей площадку под будущим 26 мкр:

Кроме того, что защитники леса обнаружили, что в вышедшем сюжете на местном "Канале-12" зрителям показали совсем не то место, о котором идет речь. Жители выяснили, что вместо «зеленой зоны» за улицей Олимпийской в Череповце в телесюжете был показан кустарник вдоль дороги на деревню Борисово недалеко от поселка Ирдоматка Череповецкого района.

Сейчас череповчане продолжают сбор подписей за защиту ценного леса. Сначала они собирали подписи на сайте change.org, но когда они принесли их в мэрию, там над ними, по словам Александра Сорокина, посмеялись, сказав, что эти подписи ничего не значат.

- В мэрии на собраниях с инициативной группой обещали приостановить все работы в лесу, правда в стенограмму этот пункт не внесли, и работы, как мы видим, продолжаются, - пишут активисты в группе в защиту леса ВКонтакте.

Они сняли в лесу видео, на котором видно, как просеки засыпают шлаком.

Адреса в Череповце, где можно оставить подпись под обращением в защиту леса:

1. пр. Победы, 170, "DS электроника".

2. Лыжный прокат "Куршавель" (старт лыжни здоровья у трамвайного парка)

3. Московский пр. 49А помещение 15Н.

4. пр. Победы, 95, ТЦ "МИР", отдел "Сумки".

Кроме того, можно самостоятельно скачать и распечатать подписной лист по ссылке. Собранные подписи можно передать в любой из пунктов сбора подписей.