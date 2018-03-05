В Череповце мировые судьи переехали в новое здание

05.03.2018 [Общество]

Мировые судьи Череповца и Череповецкого района переехали в новое здание на Металлургов, 42, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

«Мировые судьи - это первая судебная инстанция и самая доступная и быстрая судебная защита. На один участок приходится 10 тысяч дел. И, конечно, при такой нагрузке надо, чтобы мировые судьи работали в комфортных условиях. Новое здание максимально отвечает требованиям для размещения мировых судей города Череповца и Череповецкого района. Оно удобное, с высокими потолками, хорошими площадями. Надеюсь, что здесь будет комфортно и работать самим судьям, и гражданам ожидать разрешения споров», - подчеркнул на церемонии открытия председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

Площадь нового помещения около 4 тысяч квадратных метров, что почти на треть больше прежнего. Здесь отремонтированы залы судебных заседаний, созданы условия для обеспечения безопасности участников судебных процессов, работников аппарата мировых судей и для беспрепятственного входа в здание маломобильных граждан и инвалидов, а также отдельная комната для их приема.

Всего на сегодняшний день в Вологодской области функционируют 68 судебных участков, на одного мирового судью в среднем приходится 17 000 человек.

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