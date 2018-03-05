Вологжанина, совершившего убийства в Санкт-Петербурге и Вологде, приговорили к 11 годам колонии

05.03.2018 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор 37-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве строителя в Санкт-Петербурге и охранника в Вологде. Подсудимый поссорился со своими собутыльниками и жестоко избил и того, и другого. От полученных травм мужчины скончались.

Судом и следствием было установлено, что 1 апреля 2017 года подозреваемый, работая отделочником в строящемся доме на улице Крыленко Санкт-Петербурга, в одной из квартир распивал спиртное со своим 53-летним коллегой. Между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку. Обвиняемый ударил собутыльника кулаком по лицу, сбив с ног, и, взяв в руки 17-килограммовый бетонный блок, дважды с силой бросил в лежавшего на полу потерпевшего. От закрытой тупой травмы груди мужчина в ночь на 8 апреля скончался.

После произошедшего обвиняемый покинул Санкт-Петербург и вернулся в Вологду, где устроился охранником в офис на улице Ленинградской. Вечером 21 апреля в ходе распития спиртных напитков мужчина вступил в конфликт с 39-летним коллегой и нанес ему множественные удары кулаками и ногами, причинив тупую травму головы, шеи и грудной клетки. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу, где тот скончался от полученных травм.

- По ходатайству следствия обвиняемому судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы о причинении смертельной травмы на стройке в Санкт-Петербурге вологодские следователи приняли к своему производству, следственные действия велись на территории двух регионов, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Уголовные дела были возбуждены по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Приговором суда вологжанину назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: убийство
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