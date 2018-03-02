В Кадуе открыли новый межшкольный стадион

02.03.2018 [Общество]
В Кадуе открыли новый межшкольный стадион

В поселке Кадуй на улице Спортивной открыли межшкольный стадион. Здесь располагается хоккейный корт, поле для игры в мини-футбол,  площадки для игры в волейбол и в бадминтон, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Объект, безусловно, будет пользоваться успехом у жителей. Здесь три  хоккейные команды, более 80 человек  занимаются фигурным катанием, лед ждали все. Это место, где будут собираться и жители, и гости района, - рассказал замгубернатора Олег Васильев. - Губернатор  области два года назад поставил задачу развивать сеть открытых плоскостных сооружений во всех муниципальных  районах. Объект, который сегодня запущен в эксплуатацию,  – реализация этого поручения. Подобного рода объекты появятся в 14 районах области в ближайшие два года. Данная площадка построена по новым технологиям, она использует искусственный лед. Это значимое событие для всей Вологодской области.

Габариты и разметка игровых площадок, параметры зон безопасности игровых полей разработаны согласно нормативной документации. Предусмотрена возможность заливки катка для массового катания. Здесь будут проходить учебно-тренировочные, физкультурно-оздоровительные занятия, а также районные, межрайонные и областные игры по следующим видам спорта: хоккей с шайбой, мини-футбол, волейбол, бадминтон.

Стадион построен на средства федерального, областного и местного бюджетов.

Тэги: спортивные площадки
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