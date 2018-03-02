На сайте правительства области опубликовали проекты благоустройства территорий в четырех муниципалитетах

Проекты благоустройства общественных пространств Вологды, Череповца, Сокола и Великого Устюга опубликовали на сайте правительства Вологодской области. Дизайн-макеты и 3D модели можно найти на страничке проекта «Городская среда», выбрав город в красном меню слева.

«В какой очередности и какие из территорий будут благоустроены, предстоит решить самим горожанам, проживающим в Великом Устюге, Вологде, Соколе и Череповце, - рассказал заместитель губернатора Виталий Тушинов, ответственный за реализацию проекта на территории Вологодской области. – У каждого из жителей есть возможность не только высказать свое мнение, но и реально повлиять на то, каким станет их родной город. Для этого гражданам необходимо прийти на счетные участки в своем городе и принять участие в рейтинговом голосовании, которое состоится 18 марта. Те территории, которые наберут наибольшее количество голосов горожан, будут отремонтированы в первоочередном порядке».

До этого жители Великого Устюга, Вологды, Сокола и Череповца, а также Тотьмы, Белозерска, Красавино и Сазоново уже приняли участие в нескольких этапах программы: провели обсуждения по выбору общественных пространств, по их мнению, больше всего нуждающихся в благоустройстве. Общественные муниципальные комиссии на основе поступивших предложений граждан сформировали итоговый перечень территорий для проведения рейтингового голосования.